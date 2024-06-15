В окружении украинцев под Волчанском могут оказаться сотни россиян

В пятницу британское издание Telegraph со ссылкой на 3-ю ударную бригаду Украины сообщило, что в плен попали 24 российских военнослужащих. На видеозаписи видно, как мужчины выходят из окопов с поднятыми руками. Издание Kyiv Post сообщает, что это успех контрнаступления украинцев под Волчанском. На прошлой неделе уже сообщалось, что за несколько дней были захвачены 60 российских захватчиков.

Согласно неподтвержденным сообщениям, их ситуация сейчас вновь ухудшилась. Российские военные блогеры сообщают, что

большая группа российских военнослужащих отделена от оставшихся военнослужащих в Волчанске и находится в изоляции уже несколько дней. Утверждается, что они были зажаты на территории разбомбленного гравийного завода на юге маленького города. По словам украинских источников в соцсетях, их насчитывается около 400 человек.

Проверить это невозможно, но один российский журналист якобы и назвал их имена.

Попытки России освободить попавших в окружение потерпели неудачу

Российские военные в последние дни неоднократно пытались восстановить контакт с окруженными украинцами солдатами. Однако все они до сих пор были неудачными. Украинские источники утверждают, что окружение в итоге вынудит российских военных сдаться, если они не захотят погибнуть в резне.

По сведениям российских военных блогеров, ситуация выглядит не лучшим образом. Одна из причин в том, что украинским войскам удалось сбить многие беспилотники российской разведки. В результате россиянам приходится бороться в двухмерном режиме, а украинцы для атак могут использовать третье измерение "воздух", пишет в Telegram один российский военный блогер.

В некоторых аккаунтах в соцсетях звучат предположения, что на северо-восточном фронте Украины могут начаться перемены из-за того, что в регион поступили первые поставки боеприпасов с Запада. Ранее российские подразделения так стремительно продвигались в Харьковском регионе исключительно из-за нехватки Украиной боеприпасов, прежде всего для противовоздушной обороны. Западные страны уже несколько месяцев пытаются нарастить свои производственные мощности, заготовить боеприпасы со всего мира и отправить их Украине. В настоящее время еще не подтверждено официально, действительно ли первые поставки уже получены и отправлены ли они и в Харьковский регион.

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