NYT опубликовала документы с российско-украинских переговоров в начале войны. Что из них можно узнать?

Тем не менее, из текста следует, что Украина была готова принять российское требование о невступлении военные союзы, прежде всего НАТО, а Россия – согласиться на вступление Украины в Евросоюз.

Украина также была согласна с ограничением численности ее вооруженных сил, дальности ракетных систем и других военных параметров, но настаивала на том, чтобы эти лимиты были установлены выше. К примеру, Россия требовала ограничить численность украинской армии 85 тыс. человек, Украина хотела установить лимит на уровне 250 тыс.

Вопрос о статусе Крыма и Донбасса тогда планировалось отложить на 15 лет.

Главным препятствием, из-за которого переговоры прекратились, стал вопрос о гарантиях безопасности Украины со стороны третьих стран, среди которых предполагались как западные, так и не западные. Россия стала настаивать на том, что в случае агрессии против Украины страны-гаранты приходят ей на помощь при условии согласия их всех, включая саму Россию.

Это фактически давало ей право вето в случае ее новой агрессии против Украины, и увидев эту оговорку, Киев потерял интерес к переговорам, рассказали источники New York Times.

Как к переговорам относился Запад?

Путин утверждал, что принять условия соглашения украинцев отговорили их западные партнеры. Некоторые пропагандисты прямо называли тогдашнего британского премьер-министра Бориса Джонсона, приезжавшего в Киев в 9 апреля 2022 года.