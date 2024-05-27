Как сохранить здоровье суставов молодым и пожилым людям?

Главное – не травмировать суставы

- Преждевременный износ суставов обычно возникает у тех, кто перенес травмы уже в молодом возрасте или из-за чрезмерной нагрузки. В результате возникает артроз, причем не важно, в каком суставе. Это проблема, которая чаще всего наблюдается у людей после 35-40 лет, но встречается и у более молодых людей. Например, очень распространенный контингент в нашей клинике – это мужчины, которые слишком увлеклись теми видами спорта, где есть контакт с соперниками, особенно это происходит в футболе, хоккее. Часто в реальности случается так – обычно до 30 лет все усиленно занимаются спортом, но появляется семья и работа, и они уходят из спорта. Затем, в 40-45 лет, он просыпается и начинает очень интенсивно заниматься. Но только если человек и в 40 лет продолжал регулярно заниматься спортом, он также может параллельно заниматься спортом, выбрав вид контактного спорта – ведь существует вероятность получения всевозможных травм для любителей.