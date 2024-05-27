Как сохранить здоровье суставов молодым и пожилым людям?

Износ суставных хрящей – остеоартрит или остеоартроз – становится все более распространенным заболеванием, причем он затрагивает все больше молодых людей, хотя всегда считалось, что это проблема здоровья людей среднего и пожилого возраста. Почему это происходит и что можно сделать, чтобы как можно дольше сохранить здоровье суставов, рассказывает врач, травматолог-ортопед клиники ОRТО АНДРЕЙ ПЕРЕДИСТЫЙ, имеющий более 30 лет практического опыта в травматологии, ортопедии и спортивной травматологии.
Главное – не травмировать суставы
- Пациенты, страдающие остеоартритом, все моложе и моложе - в основном из-за распространенного ожирения и малоподвижного образа жизни. Но и физически активные молодые люди часто сталкиваются с этой проблемой – почему так?
- Преждевременный износ суставов обычно возникает у тех, кто перенес травмы уже в молодом возрасте или из-за чрезмерной нагрузки. В результате возникает артроз, причем не важно, в каком суставе. Это проблема, которая чаще всего наблюдается у людей после 35-40 лет, но встречается и у более молодых людей. Например, очень распространенный контингент в нашей клинике – это мужчины, которые слишком увлеклись теми видами спорта, где есть контакт с соперниками, особенно это происходит в футболе, хоккее. Часто в реальности случается так – обычно до 30 лет все усиленно занимаются спортом, но появляется семья и работа, и они уходят из спорта. Затем, в 40-45 лет, он просыпается и начинает очень интенсивно заниматься. Но только если человек и в 40 лет продолжал регулярно заниматься спортом, он также может параллельно заниматься спортом, выбрав вид контактного спорта – ведь существует вероятность получения всевозможных травм для любителей.
- Как и в профессиональном спорте?
- Конечно, тяжелый профессиональный спорт, особенно в молодом возрасте, определенно вреден для здоровья. Это однозначно. Да, спортом следует заниматься, но всего должно быть в меру. Все зависит от целей человека. Естественно, что для профессионального спортсмена нагрузка огромна, а риски высоки. Тогда действительно стоит принять во внимание, что в будущем могут возникнуть проблемы. Если мы хотим сохранить опорно-двигательную систему как можно дольше, нам необходимы разумные нагрузки и регулярные занятия. Главное – не травмировать суставы.
Все начинается с боли
- Какие первые признаки того, что суставы начинают изнашиваться?
- Основной симптом – боль. Хуже, если у пациента возникают боли в суставах в состоянии покоя. Это означает, что проблема, вероятно, гораздо серьезнее, чем просто дискомфорт при движении. Часто боль при движении связана с переутомлением, но если есть дегенеративные изменения, то жалобы гораздо тяжелее. Еще один признак - ограничения движений – больной уже не может делать то, что мог делать раньше.
- Что делать тогда?
- В таких случаях действительно необходимо проведение различных видов доступных исследований, начиная с рентгена и заканчивая магнитно-резонансной томографией. Все зависит от того, какие жалобы, какая часть тела поражена. В компетенции специалиста назначить соответствующий вид исследования, чтобы понять, что в конечном итоге происходит в той части тела, что заставляет пациента обратиться за помощью. Я больше работаю с плечами, коленями и бедрами.
Трудно бороться с возрастом
- Однако большинство больных артрозом все же представляют старшее поколение. Почему с возрастом износ суставов так распространен?
- Наши ткани не могут вовремя регенерировать с возрастом. В результате возраста, истории травм и местной или системной патологии все суставы тела со временем претерпевают изменения, которые в конечном итоге могут повлиять на наши физические функции, повседневную деятельность и благополучие. С возрастом трудно бороться. В принципе, все, что мы можем сделать, это адаптироваться и приспособиться к процессу изнашивания суставов. Есть люди, которые способны дольше поддерживать свое тело в тонусе, но большинству - я думаю, процентам 90 - с возрастом, к сожалению, придется приспосабливаться к большим нагрузкам, независимо от того, связаны ли они со спортом, работой или бытом.
- Как понимать эту адаптацию?
- Если этот процесс запущен и связан с возрастными изменениями, то мы не можем сильно что поменять. Зачастую, если износ суставов необратим, все, что мы можем сделать - это замедлить этот процесс. Как действовать правильно? Прежде всего, мы регулярно - не реже одного раза в два-три года - посещаем травматолога и ортопеда для проведения соответствующих обследований. Во-вторых, мы можем сбалансировать нагрузку. В частности, когда речь идет о суставах, любая чрезмерная нагрузка способствует их преждевременному износу или повреждению, что может привести к износу и деформации суставов.
- Насколько важны движения?
- Основа основ – забота о своем теле. Добиться этого можно только посредством регулярных тренировок. Будь то йога, занятия с физиотерапевтом или пилатес, которые в последнее время стали очень популярны. Я не буду перечислять все возможности. Регулярные занятия спортом и подготовка тела к разного рода нагрузкам определенно снижают риски травм суставов и позволяют организму прослужить дольше. Было бы достаточно, если бы люди каждый день двигали всеми суставами, тогда все было бы хорошо. Это возможно и не так уж сложно. Движение и упражнения на протяжении всей жизни.
Факторы риска
- Какие еще факторы риска, кроме перегрузок и травм, повреждают суставы?
- Необходимо поддерживать и контролировать вес, особенно это важно для нижних конечностей: коленей, бедер, стоп. Лишний вес – это риск развития диабета, поражения сосудов. Все это также ухудшает кровоснабжение, поэтому ткани быстрее изнашиваются.
- Как влияет малоподвижность?
- Если суставы начинают изнашиваться, очень важно их укрепить, чтобы мышцы были в хорошем состоянии и пациент смог жить с этим недугом. Связки суставов нельзя улучшить сами по себе, можно тренировать только мышцы. Это абсолютная физиология. Мышцы с годами теряют силу, поэтому для поддержания их работоспособности необходимо регулярно тренироваться. Вы можете поддерживать свои суставы в хорошей форме, занимаясь спортом и выполняя различные упражнения на растяжку и силовые упражнения. Такие умеренные и регулярные упражнения также способствуют поддержанию плотности костей. В качестве примера могу привести людей, которым приходится длительное время ходить на костылях – у них тогда развивается так называемый локальный остеопороз, когда кость теряет плотность и возникают проблемы. Поэтому в травматологии и ортопедии существует тенденция фиксации переломов на первых порах, но также очень важно как можно раньше начать нагружать конечности, чтобы в костях не образовался остеопороз. Плотность костей зависит от того, насколько сильно мы тренируем тело. Поэтому любой, кто хочет дольше уживаться со своим телом, должен начать заниматься спортом как можно скорее.
Добавки необходимы
- Основные профилактические меры - это...
- ...регулярные занятия спортом, контроль веса, лечение и борьба со всеми видами вторичных заболеваний, правильное питание. Если люди хотят быть уверены, что с ними все в порядке, хотя бы раз в год, а может быть, даже два раза, им следует пройти курс физиотерапии – 10 или 15 занятий. Сейчас наблюдается тенденция, что у каждого, кто хочет быть здоровым, есть свой физиотерапевт.
- Необходимо ли принимать дополнительные активные вещества?
- Если рацион человека полноценный, он наверняка получает достаточное количество необходимых ему витаминов. Но многие ли из нас готовы сказать, что на самом деле они питаются правильно, особенно те, у кого особая диета или особые привычки? Конечно, никто из нас не уверен на 100% в качестве своего питания. Несомненно, в таких случаях, а также когда мы становимся старше и усвоение питательных веществ в нашем организме снижается, добавки необходимы. Однако никто не считает и формулы не подсчитывают, сколько С, D или любого другого витамина они приняли! Другими словами, нам необходимо периодически дополнять свой ежедневный рацион необходимыми нам веществами. Своим пациентам я рекомендую, как при острых, так и при хронических заболеваниях, использовать MAGNEFlex – комплекс активных веществ с суставным коллагеном II типа и активными веществами, поддерживающими здоровье всего сустава.
Чтобы добиться полной поддержки опорно-двигательного аппарата, на латвийском рынке доступен новый оригинальный продукт для здоровья суставов – MAGNEFlex.
Подход MAGNEFlex основан на естественных процессах. Люди созданы для того, чтобы двигаться, чтобы наши суставы оставались активными, но современный образ жизни часто не благоприятен для наших суставов. Мы пытаемся сделать больше и быстрее, но наши суставы к этому не готовы, неспособны к регенерации. Другая крайность – когда мы недостаточно двигаемся, в результате вес увеличивается, что дает дополнительную нагрузку на суставы. Это важно, ведь каждый лишний килограмм имеет значительные последствия для здоровья суставов – с каждыми 5 кг прибавки в весе риск развития остеоартроза увеличивается на 36%.
Инновационный состав MAGNEFlex разработан совместно с ведущими специалистами Латвии – травматологами-ортопедами и предназначен как для хрящей, так и для мышц и костей – для ВСЕГО сустава.
MAGNEFlex содержит неденатурированный коллаген II типа, который является основным природным компонентом суставного хряща. Это высококачественный суставной коллаген II типа, полученный из куриного хряща, который обеспечивает совершенно иной механизм действия по сравнению с широко доступным на рынке гидролизованным коллагеном.
Исследования показали, что для достижения благоприятного эффекта на здоровье суставов необходимо принимать 40 мг неденатурированного коллагена II типа в день. В свою очередь, если мы выбираем широко доступный гидролизованный коллаген, то для достижения эффекта необходимо принимать от 5 до 10 г в день в долгосрочной перспективе! Дополнительно добавлен витамин С, который способствует нормальному образованию естественного коллагена, необходимого для нормального функционирования костей и хрящей.
Во-вторых, суставу необходимы крепкие кости, чтобы снабжать хрящ питательными веществами, поэтому MAGNEFlex содержит витамин D, который помогает поддерживать здоровье костей. Низкий уровень витамина D связан с остеопорозом и риском переломов костей.
В-третьих, сильные суставы невозможно представить без мышц, которые удерживают сустав на месте и двигают его, поэтому MAGNEFlex содержит магний и витамин D, которые поддерживают нормальную работу мышц, помогают мышце отдыхать, расслабляя ее после нагрузки.
MAGNEFlex рекомендуется для ежедневного использования всем, кто заботится о здоровье своих костей и суставов и хочет поддерживать нормальную функцию мышц, особенно рекомендуется, начиная с 35 лет.
Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценный и сбалансированный рацион.
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