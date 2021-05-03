Мужчины тоже могут быть беременными. Что значит стать отцом?

Хотя мужчины и не могут рожать, но они все же могут испытывать симптомы беременности. Это называется синдромом кувады, или симпатической беременностью, что часто считается соматическим заболеванием, точнее говоря, данный синдром вызван чувством эмпатии, которое мужчина испытывает к беременной женщине. Считается, что «сосуществование» следует рассматривать как способ определения новой идентичности отцов, а также отношений отца с новорожденным, партнером и сообществом». [1]

Когда мужчина готовится стать отцом, ему необходимо усвоить это - проявить заботу и стать кем-то новым. От него требуется произвести качественное изменение, которое он разделяет с беременной женщиной, что, в свою очередь, может привести к проявлению физических и психических проблем, которые обычно наблюдаются только у женщин. Быть отцом, как и быть матерью, означает стать кем-то новым, поэтому беременность - это явление, которое затрагивает как мужчин, так и женщин, которые находятся в состоянии перемен перед тем, как стать отцом или матерью.

В тот момент, когда мужчина узнает, что станет отцом, динамика его жизни меняется, и открывается новый мир! Если Вам кажется, что быть родителем трудно, эти советы могут Вам помочь:

Не существует единственного правильного ответа для воспитания детей - найдите то, что работает для Вас и Вашего малыша.

Не скрывайте своих эмоций, если Вам трудно – говорите о них.

Старайтесь как можно больше общаться со своим партнером, чтобы не чувствовать себя одиноким.

Если малыш доставляет Вам проблемы, помните - это всего лишь фаза.

Новорожденные много спят, но разбудить их несложно. Если малыш случайно проснется, но не будет голоден, попробуйте использовать белый шум, так как он может помочь Вашему ребенку снова заснуть.

Ответом на вопрос «как быть хорошим отцом?» может стать «слушай и будь готов учиться».

Опрос, проведенный Dove Latvija*, показывает, что мужчины столь же компетентны в вопросах по уходу за детьми, как и женщины, но не все - некоторые или, точнее, 24,9% опрошенных мужчин признают, что они не так компетентны, как матери детей.

Лидер общественного мнения и отец двоих детей Каспарс Вирснитис отмечает, что «сразу после рождения у него возникла эмоциональная связь как с дочерью, так и с сыном, не было такого, чтобы я ждал момента, когда включится сознание - сейчас я отец, это случилось само собой. Эмоционально я был готов к рождению детей, почему-то всегда знал, что, когда дети родятся, я буду делать то, что должен. Я не боялся бессонных ночей, что не смогу чего-то сделать, потому что у меня есть дети. Да, есть ответственность, но ответственность меня никогда не пугала. Во мне нет этого преувеличенного беспокойства: «с появлением детей моя прошлая жизнь закончилась». Нет, жизнь продолжается, в чем-то все по-другому, но не скучнее».

В заключение стоит отметить, что беременность - это время перемен, основанное на полной трансформации того, как мы воспринимаем себя как мужчину. С точки зрения, направленной на силу, нужно исходить из точки зрения, ориентированной на заботу.

Забота делает мужчину сильнее. За 60-летнюю историю мы стали свидетелями проявления мужественности. Кампании и продукты Dove Men+Care прославляют современную мужественность и демонстрируют, что настоящая сила требует заботы.

* Данные основаны на опросе, проведенном на странице Dove Latvija в Facebook в период с 9 по 16 апреля 2021 года. Количество респондентов: 233 мужчины.