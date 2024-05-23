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Компенсацию по ипотечным платежам, возможно, получат клиенты еще одного банка

rus.tvnet.lv
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Деньги. Снимок иллюстративный.
Деньги. Снимок иллюстративный. Фото: ronstik/Shutterstock

Сегодня, 23 мая, Сейм в первом чтении поддержал поправки, которые гласят, что рассчитывать на компенсацию 30% взносов по ипотеке смогут и клиенты ликвидируемых банков. Об этом сообщает портал Rus.LSM.

В апреле Служба государственных доходов (VID) начала выплату компенсаций процентов по EURIBOR. Но из-за "дыры" в законодательстве клиентам ликвидируемых банков они были не положены. 

В настоящее время в Латвии ликвидируется только банк ABLV. 

Поправки будут рассматриваться в двух чтениях вместо обычных трех, потому что они признаны срочными. 

Авторы поправок указывают, что большинство заемщиков и обслуживание кредитов у ABLV перенял банк Citadele. Но клиенты продолжают выплачивать кредит и не могут рассчитывать на поддержку государства. Авторы считают, что нужно устранить это неравенство.

Если Сейм примет поправки и во втором чтении, то клиенты банков, которые сейчас ликвидируют, также смогут получать помощь государства.

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