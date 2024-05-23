Компенсацию по ипотечным платежам, возможно, получат клиенты еще одного банка

В апреле Служба государственных доходов (VID) начала выплату компенсаций процентов по EURIBOR. Но из-за "дыры" в законодательстве клиентам ликвидируемых банков они были не положены.

В настоящее время в Латвии ликвидируется только банк ABLV.

Поправки будут рассматриваться в двух чтениях вместо обычных трех, потому что они признаны срочными.

Авторы поправок указывают, что большинство заемщиков и обслуживание кредитов у ABLV перенял банк Citadele. Но клиенты продолжают выплачивать кредит и не могут рассчитывать на поддержку государства. Авторы считают, что нужно устранить это неравенство.

Если Сейм примет поправки и во втором чтении, то клиенты банков, которые сейчас ликвидируют, также смогут получать помощь государства.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!