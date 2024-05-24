Фото Названы самые высоко оцениваемые поставщики услуг в Латвии

С 1 по 30 апреля в Латвии прошел "Месяц комплиментов", целью которого было дать клиентам возможность оценить качество работы поставщиков услуг и выделить лучшие места сервиса в Латвии. Оценку и комплименты получили 32 предприятия, более 500 мест торговли и предоставления услуг в Латвии. В "Месяц комплиментов" свою оценку услуг предоставили 10 692 жителя.
"В заключительном мероприятии "Месяца комплиментов" выделили только 10 участников, но таких, качество услуг которых, по мнению клиентов, приближается к выдающимся. В частности, мы присудили 8 золотых комплиментов тем местам, где обслуживание превосходное, а сам рейтинг и доля клиентов, участвовавших в оценке, очень высоки. А также 2 платиновых комплимента тем поставщикам услуг, чей рейтинг был близок к максимально возможному", - указал организатор "Месяца комплиментов" Райвис Балодис.
Золотые комплименты в 2024 году получили страховая компания Balta, управляющий ресторанами Daily, NoonBox, Chat и Restart Baltic Restaurants Latvia, сеть баров-кафе Ezītis miglā, производитель упаковки Ieliec maisā, Латвийский американский глазной центр, семейный ресторан Lido, торговая сеть Rimi Latvija и местная сеть магазинов Top!. В свою очередь самую высокую оценку, или платиновые комплименты, в 2024 году получили производитель косметики Stenders и оператор мобильной связи Tele2.
Жители Латвии смогут узнать этих 10 поставщиков услуг, а также участников, получивших очень высокие оценки, по опознавательным знакам "Месяц комплиментов" в местах их обслуживания. "Месяц комплиментов" - это ежегодный месяц оценки качества услуг, который призван подчеркнуть хорошее обслуживание и мотивировать работников сферы услуг к повышению качества.
Оценка показывает, что наиболее активно голосуют возрастные группы 30-39 лет, затем - 40-49 лет. Эти группы наиболее экономически активны и несут ответственность за свои семьи. Женщины в подавляющем большинстве случаев чаще высказывали свое мнение и делали комплименты. 86% участников оценки почувствовали себя лучше при работе с поставщиками услуг. Из тех, кто уже был в плохом настроении или переживал трудный день, когда получал услугу, 66,3% ушли в лучшем настроении, чем пришли. Это говорит о том, что хороший сервис - это не только бизнес, но и большой психологический вклад в благополучие нашего общества.
В течение апреля люди могли оценить тех, чья работа влияет на их повседневную жизнь и улучшает ее. Для этого в точках обслуживания и торговли нужно было отсканировать QR-код участника "Месяца комплиментов" и поставить оценку. Оценка услуг основывалась на критериях, которые были определены жителями Латвии как наиболее важные в ходе исследования целесообразности - знания поставщиков об услуге, качество общения с клиентом, умение решать проблемные ситуации, отношение к клиенту и способность быть ненавязчивым, но в то же время добрым и внимательным.
В этом году свою оценку были готовы выслушать поставщики услуг из разных отраслей Латвии: производители косметики Madara Cosmetics, The Body Shop и Stenders, представители услуг общепита Pica Lulū, LIDO, Ezītis miglā, Es mīlu kafiju, кафе Baltic Restaurants Daily, NoonBox, Restart и Chat, медицинские центры ARS, Латвийский американский глазной центр и CORE Terapija, торговые места Rimi, магазины Top!, Рижский Центральный рынок и Domina Shopping, кинотеатры Apollo Kino и Splendid Palace. Кроме того, в "Месяце комплиментов" приняли участие Tele2, страховая компания BALTA, Autonams, Moller Auto, Mobilly, частная школа PATNIS, языковой дом Skrivanek, Nordtext, iDeal, Дом Черноголовых, Ieliec maisā, KRASO, DPD, 4Finance и Автотранспортная дирекция. Более подробную информацию о голосовании и участниках можно найти на сайте komplimenti.lv.
По данным Norstat, 96% из нас обращают внимание на то, как нас обслуживают в магазинах и точках предоставления услуг. И на то есть вполне практические причины - качество обслуживания может на короткое время или даже надолго испортить вам настроение. Например, 69,9% опрошенных говорят, что качество обслуживания улучшило их настроение за последний месяц, например, заставило улыбнуться, создало приятную атмосферу. В то же время в 33,9% случаев оно испортило им настроение, заставив почувствовать грусть и создав негативную атмосферу. 76,4% респондентов считают культуру обслуживания клиентов в Латвии положительной, то есть скорее хорошей, хорошей или даже очень хорошей. Однако 23,6% не удовлетворены культурой обслуживания, сложившейся в Латвии.
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