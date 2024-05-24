Фото Названы самые высоко оцениваемые поставщики услуг в Латвии

Оценка показывает, что наиболее активно голосуют возрастные группы 30-39 лет, затем - 40-49 лет. Эти группы наиболее экономически активны и несут ответственность за свои семьи. Женщины в подавляющем большинстве случаев чаще высказывали свое мнение и делали комплименты. 86% участников оценки почувствовали себя лучше при работе с поставщиками услуг. Из тех, кто уже был в плохом настроении или переживал трудный день, когда получал услугу, 66,3% ушли в лучшем настроении, чем пришли. Это говорит о том, что хороший сервис - это не только бизнес, но и большой психологический вклад в благополучие нашего общества.

В течение апреля люди могли оценить тех, чья работа влияет на их повседневную жизнь и улучшает ее. Для этого в точках обслуживания и торговли нужно было отсканировать QR-код участника "Месяца комплиментов" и поставить оценку. Оценка услуг основывалась на критериях, которые были определены жителями Латвии как наиболее важные в ходе исследования целесообразности - знания поставщиков об услуге, качество общения с клиентом, умение решать проблемные ситуации, отношение к клиенту и способность быть ненавязчивым, но в то же время добрым и внимательным.