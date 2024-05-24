Инфографика Доля трудоустроенных в Латвии растет. Стало больше и тех, кто работает удаленно

Данные ЦСУ также свидетельствуют о том, что 72 200, или 8,2%, занятых в первом квартале этого года работали на неполную ставку, что на 700 человек, или 0,1 процентного пункта, меньше, чем за аналогичный период годом ранее, и на 1300, или 0,1 процентного пункта больше, чем в предыдущем квартале.

В первом квартале 2024 года 44 800, или 5,1%, занятых работали и на смежной работе, т.е., помимо основной работы, работали еще на каком-то рабочем месте или выполняли различные случайные работы, получая дополнительный доход. Это на 4200, или на 10,3%, больше, чем за аналогичный период годом ранее, но на 1000, или на 2,2%, меньше, чем в четвертом квартале 2023 года.

Женщины чаще мужчин в первом квартале этого года работали на смежной работе - среди трудоустроенных таким образом было 26 900 женщин и 18 000 мужчин. Занятые на смежной работе чаще всего в дополнение к основной работе отрабатывали 1-10 часов (40,2%), а 33,8% отрабатывали дополнительно 11-20 часов.

В первом квартале этого года 87 800, или 11,5% работников работали удаленно, что на 9400, или 1,3 процентных пункта, больше, чем год назад, когда дистанционно работали 78 400, или 10,2% работников, и на 10 200, или 1,2 процентных пункта, больше, чем в предыдущем квартале, когда дистанционно работали 77 600, или 10,3%. Из дистанционно работающих в первом квартале этого года 58,2% составляли женщины и 41,8% - мужчины.