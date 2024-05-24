Инфографика Доля трудоустроенных в Латвии растет. Стало больше и тех, кто работает удаленно

В первом квартале этого года в Латвии было занято 879 900 жителей в возрасте от 15 до 74 лет, или 64% населения, что на 0,3 процентных пункта больше, чем за тот же период 2023 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).
По сравнению с предыдущим кварталом - четвертым кварталом 2023 года - уровень занятости в Латвии не изменился.
При этом число занятых в возрастной группе от 75 до 89 лет в первом квартале 2024 года составило 6200, или 3,8%.
За год число занятых в возрасте от 15 до 74 лет сократилось на 0,1%, а по сравнению с предыдущим кварталом - выросло на 0,3%.
В этом году уровень занятости среди мужчин в первом квартале был на 4,7 процентного пункта выше, чем у женщин, - 66,4% и 61,7% соответственно.
В первом квартале 2024 года 86,7% занятых составляли наемные работники, 7,7% - самозанятые лица, 4,9% - работодатели, а 0,7% составили не получающие оплату лица, помогающие другому члену семьи на его предприятии или в сельском хозяйстве.
Обобщенные данные свидетельствуют о том, что уровень занятости среди молодежи, или населения в возрасте от 15 до 24 лет, составил 30,9%, что на 0,1 процентного пункта больше, чем за аналогичный период прошлого года. В этом году в первом квартале было трудоустроено 57 800 молодых людей, тогда как в первом квартале 2023 года - 55 900.
Занятые на основной работе в первом квартале 2024 года в неделю работали в среднем 38,1 часа, что на 0,1 часа больше, чем в предыдущем квартале, но на 0,2 часа меньше, чем годом ранее.
Данные ЦСУ также свидетельствуют о том, что 72 200, или 8,2%, занятых в первом квартале этого года работали на неполную ставку, что на 700 человек, или 0,1 процентного пункта, меньше, чем за аналогичный период годом ранее, и на 1300, или 0,1 процентного пункта больше, чем в предыдущем квартале.
В первом квартале 2024 года 44 800, или 5,1%, занятых работали и на смежной работе, т.е., помимо основной работы, работали еще на каком-то рабочем месте или выполняли различные случайные работы, получая дополнительный доход. Это на 4200, или на 10,3%, больше, чем за аналогичный период годом ранее, но на 1000, или на 2,2%, меньше, чем в четвертом квартале 2023 года.
Женщины чаще мужчин в первом квартале этого года работали на смежной работе - среди трудоустроенных таким образом было 26 900 женщин и 18 000 мужчин. Занятые на смежной работе чаще всего в дополнение к основной работе отрабатывали 1-10 часов (40,2%), а 33,8% отрабатывали дополнительно 11-20 часов.
В первом квартале этого года 87 800, или 11,5% работников работали удаленно, что на 9400, или 1,3 процентных пункта, больше, чем год назад, когда дистанционно работали 78 400, или 10,2% работников, и на 10 200, или 1,2 процентных пункта, больше, чем в предыдущем квартале, когда дистанционно работали 77 600, или 10,3%. Из дистанционно работающих в первом квартале этого года 58,2% составляли женщины и 41,8% - мужчины.
По данным ЦСУ, 33,6% дистанционно работающих были в возрастной группе 15-34 лет, из них было 40,9% мужчин и 28,3% женщин. При этом 33,4% дистанционно работающих были в возрастной группе 35-44 лет, 18,3% - в возрастной группе 45-54 лет, а 14,7% были в возрастной группе 55-74 лет.
Самая высокая доля выполняющих удаленную работу (15,3%) среди всех работников соответствующей возрастной группы наблюдалась в возрастной группе 35-44 лет, а самая низкая (6,6%) - в возрастной группе 55-74 лет.
В удаленном режиме работу выполняли 47,1% работников сферы финансово-страховых действий, 46,3% работников сферы информационно-коммуникационных услуг, 23,1% работников сферы научных, административных услуг и операций с недвижимостью, а также 20,8% сотрудников государственного управления и обороны и работающих в сфере обязательного социального страхования. Наименьшая доля работников, работающих удаленно, была в сферах здравоохранения, социального обслуживания и прочих видах хозяйственной деятельности - 5,1%.
Дистанционно работали 26,8% старших специалистов, 21,5% руководителей, 19,5% специалистов и 16,8% служащих (офисных работников).
В первом квартале 2024 года в обследовании экономической активности рабочей силы приняли участие 5200 домохозяйств, в которых было опрошено 8700 жителей в возрасте от 15 до 89 лет, в том числе в возрастной группе от 15 до 74 лет - 4500 домохозяйств, в которых было опрошено 7500 жителей.