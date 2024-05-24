Латвия заняла 1,25 млрд долларов на рынке капитала США

В сообщении говорится, что в среду, 22 мая, Латвия разместила 10-летние облигации на сумму 1,25 млрд долларов США, вернувшись после 12-летнего перерыва на рынок капитала США, чтобы расширить базу инвесторов и обеспечить более широкие возможности займов на выгодных условиях в будущем.

Новые 10-летние облигаций со сроком погашения до 30 июля 2034 года оценены с наценкой на кредитный риск в размере 83 базовых пунктов сверх эталонной ставки, а именно, казначейских облигаций США, с доходностью 5,252% и купонной ставкой 5,125%.

Чтобы предотвратить валютный риск, одновременно с эмиссией облигаций заключен валютный своп, таким образом, фактические обязательства по госдолгу превращены в евро. "Соответственно, эффективная процентная ставка по деноминированным в долларах США облигациям после свопа ниже, чем расходы по займам аналогичного срока в евро", - отмечают в Государственной казне.

Ведущими банками эмиссии стали Crédit Agricole CIB, Citi, Goldman Sachs Bank Europe и J.P. Morgan.

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