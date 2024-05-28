За три года количество ферм в Латвии сократилось на 17%.

С другой стороны, в прошлом году площадь сельскохозяйственных земель составила 1,97 млн га, и эта цифра не меняется последние три года. Параллельно с уменьшением количества фермерских хозяйств постепенно увеличивается средний размер фермы, и в прошлом году он достиг 34,8 га сельскохозяйственной земли и 7,7 сельскохозяйственных животных.

Конечно, количество фермерских хозяйств сокращается за счет экономически самой слабой части - мелких хозяйств - и в прошлом году по сравнению с 2020 годом количество мелких фермерских хозяйств, владеющих до 10 гектаров сельскохозяйственных земель, сократилось на 8,2 тысячи. Наибольшего прорывы добились крупные фермерские хозяйства - количество фермерских хозяйств, управляющих землей площадью более 100 гектаров, увеличилось на 200.

В прошлом году крупные фермерские хозяйства управляли 68,9% всех сельскохозяйственных земель в Латвии. Это на 8% больше, чем в 2020 году. При этом крупные фермы выращивали 54% всех сельскохозяйственных животных, что на 2,4% больше, чем в 2020 году.

На эти цифры можно смотреть сквозь призму упадка традиционного сельского хозяйства, в котором долгое время доминировали небольшие частные фермы, и плакать, что село умирает. Однако с экономической точки зрения необходимо признать, что шансы на выживание мелких фермерских хозяйств в конкурентной борьбе сокращаются. Рабочая сила становится все дороже, а арендная плата за землю не снижается

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