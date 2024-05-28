Эксперт: Инвестиции в мегапроект Riga Waterfront на Андрейсале не окупятся

Ежедневно работая в сфере недвижимости и видя динамику продаж новых проектов, эксперт задается вопросом: для какой целевой аудитории будет построен этот грандиозный проект и кто в условиях низкой платежеспособности сможет позволить себе покупку недвижимости в нем?

Чтобы понять текущую ситуацию, Шмитс вспоминает 2023 год, когда в сегменте квартир в центре Риги в ценовой категории выше 4000 EUR/м² было совершено всего 25 сделок. Столь скромная статистика, по его мнению, показывает, что рижский рынок недвижимости не готов к объемам и уровню цен Riga Waterfront.

Если целью этого проекта не является прибыль, то он, скорее всего, будет успешным при любых обстоятельствах. Чтобы арендаторы в будущих ТЦ могли платить соответствующую арендную плату, должны быть платежеспособные покупатели. Для того чтобы обещанные рестораны могли позволить себе фантастическую еду, люди должны приходить в рестораны не раз в месяц, а каждый день, считает Шмитс.

Галерея: Презентация проекта Riga Waterfront

В контексте упомянутого проекта эксперт по недвижимости также подчеркивает непривлекательную налоговую политику, из-за которой инвесторы часто предпочитают выбирать другие страны. Кроме того, прошлогодние данные показывают, что многие иностранные компании предпочли закрыть свои представительства в Латвии из-за роста инфляции и цен на энергоносители.