Эксперт: Инвестиции в мегапроект Riga Waterfront на Андрейсале не окупятся

Презентация крупнейшего проекта недвижимости Северной Европы - Riga Waterfront ("Рижская набережная") - вызвала широкий резонанс, ясно указав, что Рига заслуживает преобразований такого масштаба, в ходе которых авторы проекта на территории Андрейсалы планируют построить около миллиона квадратных метров - гостиницы, жилые дома, офисы, торговые центры, школы и детские сады. Председатель правления компании недвижимости Arco Real Estate Айгар Шмитс поддерживает привлечение инвестиций для развития столицы, но на грандиозные планы смотрит с большой тревогой.
"Презентация проекта из Северного Дубая вызвала серьезную бурю в стакане воды - я наблюдал за реакцией латвийских специалистов по недвижимости и осознаю, что лишь редкий человек смотрит презентацию Riga Waterfront вместе с математическими расчетами. Кроме того, напомним, что мы уже видели обещания впечатляющих проектных идей. Вспомним 2010 год, когда рижанам обещали создать на Луцавсале филиал Лас-Вегаса. И у меня есть оправданные опасения по поводу судьбы проекта Андрейсалы, поскольку я не вижу экономического обоснования этой идеи", - говорит Шмитс.
В целом он очень благосклонно оценивает привлекательность инвестиций, при этом напоминая, что главная цель любого инвестора - получение прибыли. Однако, учитывая нынешнюю экономическую ситуацию в стране и платежеспособность населения, Латвия, по его мнению, на данный момент инвесторам не интересна. Важнейшим фактором, противоречащим идее развития Риги в таких масштабах, является численность населения, которая, по официальной статистике, за последние 30 лет сократилась на 29 процентов.
"Недвижимость нуждается в людях, причем людях, которые способны платить. Хочу напомнить, что самые пессимистичные демографические прогнозы на 2025 год, опубликованные в 1999 году в официальном издании Latvijas Vēstnesis, в этом году мы уже превысили на 100 тысяч жителей и веры в то, что ситуация улучшится в ближайшее время, нет, потому что жители продолжают уезжать. Мой опыт показывает, что новые проекты успешны, если ценовая категория отражает средний класс местных жителей", - поясняет глава Arco Real Estate.
Ежедневно работая в сфере недвижимости и видя динамику продаж новых проектов, эксперт задается вопросом: для какой целевой аудитории будет построен этот грандиозный проект и кто в условиях низкой платежеспособности сможет позволить себе покупку недвижимости в нем?
Чтобы понять текущую ситуацию, Шмитс вспоминает 2023 год, когда в сегменте квартир в центре Риги в ценовой категории выше 4000 EUR/м² было совершено всего 25 сделок. Столь скромная статистика, по его мнению, показывает, что рижский рынок недвижимости не готов к объемам и уровню цен Riga Waterfront.
Если целью этого проекта не является прибыль, то он, скорее всего, будет успешным при любых обстоятельствах. Чтобы арендаторы в будущих ТЦ могли платить соответствующую арендную плату, должны быть платежеспособные покупатели. Для того чтобы обещанные рестораны могли позволить себе фантастическую еду, люди должны приходить в рестораны не раз в месяц, а каждый день, считает Шмитс.
Галерея: Презентация проекта Riga Waterfront
В контексте упомянутого проекта эксперт по недвижимости также подчеркивает непривлекательную налоговую политику, из-за которой инвесторы часто предпочитают выбирать другие страны. Кроме того, прошлогодние данные показывают, что многие иностранные компании предпочли закрыть свои представительства в Латвии из-за роста инфляции и цен на энергоносители.
Данные, собранные Регистром предприятий, показывают, что в 2023 году количество вновь зарегистрированных компаний продолжало сокращаться. Также увеличилась доля свободных площадей в офисных пространствах всех классов. По данным отчета по рынку коммерческой недвижимости компании Arco Real Estate, в прошлом году в офисном сегменте класса А 25-30 процентов помещений не имели арендаторов. Еще острее ситуация в сегменте коммерческих помещений на первых этажах центра Риги и Старой Риги - там заметны большая доля свободных помещений и очень низкий спрос.
Видя масштаб этого проекта, Шмитс сравнивает его с желанием некого крупного инвестора построить новый эксклюзивный жилой квартал на берегу озера Разнас в Латгале в надежде, что за недвижимостью сюда приедут покупатели со всей Латвии. По мнению эксперта, финансиста такого проекта следует называть не инвестором, а меценатом, поскольку окупить такие вложения в Латвии невозможно.
"В своем публичном обращении автор проекта пообещал, что Рига снова будет переполнена людьми. Но кто будут эти люди, которые заполонят улицы Риги? Если они иммигранты, то какая судьба ждет столичные национальные ценности - язык и традиции? Не верю я и тому, что уехавших латвийцев можно привлечь обратно красивыми новостройками", - делится мыслями Шмитс.
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