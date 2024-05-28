Комиссия Сейма вернется к вопросу о повышении возраста для приобретения алкоголя осенью

Комиссия Сейма по социальным и трудовым вопросам обещает осенью вернуться к рассмотрению вопроса о повышении возраста для приобретения алкоголя.
Во втором чтении Сейм отказался от идеи увеличения возраста для приобретения алкоголя до 20 лет, отклонив предложение, поддержанное ответственной комиссией. Несколько депутатов предположили, что на третье чтение можно разделить возрастной порог в соответствии с крепостью алкоголя. Такое предложение внес депутат Артур Бутанс (Национальное объединение), предложив разрешить продажу пива, вина и сброженных напитков лицам, достигшим 18 лет, а остальные алкогольные напитки разрешить продавать лицам с 20 лет.
Исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс высказался против предложения, отметив, что нет алкоголя, который можно было бы считать "лучшим" или "худшим" и подчеркнув тот факт, что 30% крепкого алкоголя производится в Латвии. В случае принятия поправок к закону ассоциация пообещала обратиться в Конституционный суд.
Глава комиссии Андрис Берзиньш (СЗК) сказал, что поддерживает предложение, но предложил вернуться к нему осенью, когда его можно будет дополнительно обсудить.
Глава комиссии выразил решимость принять поправки к закону об обороте алкогольных напитков еще во время этой сессии Сейма. Если после рассмотрения предложения на пленарном заседании Сейм не примет иного решения, это будет означать, что в ближайшем будущем алкоголь можно будет приобретать по-прежнему с 18 лет.
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