Всего в рядах ЛТПП было 25 компаний, сотрудничающих с Россией. Часть заявила, что прекратит сотрудничество, с частью переговоры еще продолжаются. Однако с десятью предприятиями организация больше не будет сотрудничать и их названия в списке членов ЛТПП уже не встречаются.

"Все, что может помочь России любыми способами продолжать войну, - проблема", - отметил председатель ЛТПП Янис Эндзиньш. - Поэтому и наша, ЛТПП, позиция заключалась в том, чтобы призвать правительство сделать все возможное для скорейшего прекращения экономических связей с Россией, и, конечно, мы и со своей стороны призываем это делать наших членов".

Конкретные компании экспортировали в Россию. Об импортерах такую четкую информацию получить невозможно, так как Центральное статистическое управление список импортеров (в отличие от экспортеров) не опубликовало.

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