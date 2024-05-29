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Из Торгово-промышленной палаты исключены 10 экспортеров в Россию (1)

rus.tvnet.lv
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Экспорт. Иллюстративное фото
Экспорт. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Латвийская торгово-промышленная палата (ЛТПП) прекратила сотрудничество с десятью компаниями, которые даже спустя более двух лет с начала полномасштабного вторжения России в Украину по-прежнему продолжают сотрудничать с Россией, пишет Lsm.lv.

Всего в рядах ЛТПП было 25 компаний, сотрудничающих с Россией. Часть заявила, что прекратит сотрудничество, с частью переговоры еще продолжаются. Однако с десятью предприятиями организация больше не будет сотрудничать и их названия в списке членов ЛТПП уже не встречаются.

"Все, что может помочь России любыми способами продолжать войну, - проблема", - отметил председатель ЛТПП Янис Эндзиньш. - Поэтому и наша, ЛТПП, позиция заключалась в том, чтобы призвать правительство сделать все возможное для скорейшего прекращения экономических связей с Россией, и, конечно, мы и со своей стороны призываем это делать наших членов".

Конкретные компании экспортировали в Россию. Об импортерах такую четкую информацию получить невозможно, так как Центральное статистическое управление список импортеров (в отличие от экспортеров) не опубликовало.

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