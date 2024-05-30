В Валмиере построят два новых арендных многоквартирных дома

В Валмиере за 12,11 миллиона евро построят два новых арендных многоквартирных дома с низкой арендной платой, сообщает агентство LETA.
В среду между предприятиями Valmieras namsaimnieks и Monum был заключен договор о строительстве двух новых арендных домов в Валмиере. В рамках нового проекта будут построены два пятиэтажных жилых дома с практически нулевым энергопотреблением на 120 квартир. Они будут построены рядом с существующими арендными домами. Строительство начнется в ближайшее время.
Председатель правления предприятия Valmieras Namsaimnieks Андрис Кабракс сообщил, что спрос на доступные для аренды жилые площади сохраняется на высоком уровне, принимая во внимание и то, что в частном секторе активизировалось строительство частных домов. Новым проектом продолжается начатое ранее, чтобы в Валмиере было новое жилье, и чтобы город продолжал расти и экономически развиваться.
Оценивая нынешний спрос на жилые площади в арендных домах, планируется, что в новом проекте будет 52 двухкомнатные (40,46-44,02 м2), 58 трехкомнатных (54,52-61,67 м2), десять четырехкомнатных (72,75 м2) квартир. Две из них адаптированы для людей с ограниченными возможностями передвижения. Для каждой квартиры запланировано одно закрытое место для велосипеда, а в некоторых квартирах предусмотрен балкон. Рядом со зданиями будет создана благоустроенная территория с зонами отдыха и оборудована автостоянка.
Новые арендные дома будут построены при поддержке государственной программы жилищного строительства в регионах, которая финансируется из средств Фонда восстановления Евросоюза. Предполагается, что арендная плата в новых жилых домах в Валмиере вместе с платой за управление, налогом на недвижимость, страхованием и сбережениями составит примерно 6 евро за квадратный метр, но она может меняться в зависимости от среднегодового уровня инфляции по стране. Согласно правилам Кабинета министров, при аренде квартир следует учитывать ряд условий, более выгодных для потенциальных арендаторов с меньшим совокупным доходом домохозяйства. Определенные "пороги" дохода позволяют претендовать на аренду квартиры. В свою очередь Валмиерская краевая дума утвердила обязательные правила "О порядке сдачи в аренду квартир в жилых домах низкой арендной платы города Валмиеры", которые определяют приоритетные группы для предоставления права аренды. Регистрация в очередь на аренду начнется в начале 2025 года.
Это уже второй проект строительства многоквартирных арендных домов в Валмиере, который реализует муниципальное предприятие Valmieras namsaimnieks. С развитием предпринимательской среды в Валмиере постоянно сохраняется высокий спрос на доступный, качественный и энергоэффективный жилой фонд. Предлагая современное жилье в аренду по низким ценам, самоуправление стремится повысить конкурентоспособность города в привлечении квалифицированной рабочей силы.
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