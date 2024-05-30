В Валмиере построят два новых арендных многоквартирных дома

Новые арендные дома будут построены при поддержке государственной программы жилищного строительства в регионах, которая финансируется из средств Фонда восстановления Евросоюза. Предполагается, что арендная плата в новых жилых домах в Валмиере вместе с платой за управление, налогом на недвижимость, страхованием и сбережениями составит примерно 6 евро за квадратный метр, но она может меняться в зависимости от среднегодового уровня инфляции по стране. Согласно правилам Кабинета министров, при аренде квартир следует учитывать ряд условий, более выгодных для потенциальных арендаторов с меньшим совокупным доходом домохозяйства. Определенные "пороги" дохода позволяют претендовать на аренду квартиры. В свою очередь Валмиерская краевая дума утвердила обязательные правила "О порядке сдачи в аренду квартир в жилых домах низкой арендной платы города Валмиеры", которые определяют приоритетные группы для предоставления права аренды. Регистрация в очередь на аренду начнется в начале 2025 года.