Видео Почему местные владельцы яхт не ходят под латвийским флагом?

Желающих ходить под парусом все больше, и для приобретения плавсредств они выбирают страны Скандинавии - Норвегию и Швецию, где яхты и катера стоят дешевле, а их выбор шире. Однако для того, чтобы официально зарегистрировать яхту в Латвии, одной лишь покупки недостаточно.

"Судовой регистр Латвийской морской администрации требует прослеживаемости - фактически с момента продажи яхты до того, как я, как владелец яхты, приобрету ее. Вся цепочка прав собственности должна быть прослеживаемой, а это в большинстве случаев практически невозможно", - рассказал передаче владелец яхты Альберт Зиемелис.

Альберт купил свою яхту в Дании и теперь, пройдя долгий путь оформления документов, зарегистрировал ее в Латвию. По его словам, часто документом, подтверждающим покупку яхты, являются подписи обоих сторон на листочке в клеточку.

Альбер рассказал передаче, что в Латвии при регистрации легкового автомобиля плата за регистрацию не зависит от его стоимости или размера, однако для того, чтобы зарегистрировать яхту, которая стоит как машина, нужно отдать 800 евро. Владельцу выдают два документа - регистрационное удостоверение и удостоверение собственности. Каждый документ стоит 85 евро, однако регистрационное удостоверение нужно обновлять каждые пять лет и снова платить 85 евро. Кроме того, нужно пройти регистрационную проверку судна, что обойдется еще в 210 евро.

Передача подсчитала - регистрация одной и той же яхты в Швеции обошлось бы в 130 евро, а в Латвии - 1095 евро или в восемь раз дороже.

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