Latvijas gāze с июля для расчетов больше не будет предлагать счет Swedbank

С 1 июля 2024 года Latvijas gāze изменит свои платежные реквизиты, и счет Swedbank больше не будет доступен для платежей, свидетельствует информация на сайте Latvijas gāze.
В дальнейшем по-прежнему будут доступны существующие расчетные счета SEB banka, Luminor Bank и Citadele.
Как уже сообщал TVNET, нетто-оборот концерна Latvijas gāze в прошлом году составил 159,819 миллиона евро, что в 4,4 раза меньше, чем в 2022 году, когда цены на природный газ пережили огромный рост. Кроме того, предприятие понесло потери в размере 56,911 миллиона евро по сравнению с прибылью годом ранее.
Крупнейшими акционерами LG являются российский "Газпром" (34%), Rietumu banka (28,97%), немецкая компания Uniper Ruhrgas International GmbH (18,26%) и Itera Latvija (16%).
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