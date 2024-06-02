Latvijas gāze с июля для расчетов больше не будет предлагать счет Swedbank

Как уже сообщал TVNET, нетто-оборот концерна Latvijas gāze в прошлом году составил 159,819 миллиона евро, что в 4,4 раза меньше, чем в 2022 году, когда цены на природный газ пережили огромный рост. Кроме того, предприятие понесло потери в размере 56,911 миллиона евро по сравнению с прибылью годом ранее.