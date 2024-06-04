Фото В Латвии обнаружен древесный вредитель, опасный для здоровья человека

Златогузки нуждаются в большом количестве света и тепла, поэтому их обычно можно встретить в солнечных местах, например, в разреженных насаждениях, на опушках, аллеях, во фруктовых садах. Гусеницы многоядны и поэтому могут быть обнаружены на многих видах лиственных деревьев, включая дубы, осины, липы, боярышник, фруктовые деревья и другие лиственные деревья.

У златогузок в году бывает одно поколение. Бабочки откладывают яйца в июле. В августе из этих яиц вылупляются молодые гусеницы. Гусеницы питаются группами на листьях деревьев, а осенью образуют паутину, которой опутываются и ветки, и листья. В паутине может концентрироваться до нескольких сотен гусениц, в таких созданных "гнездах" они и зимуют.

Личинки могут легко распространяться благодаря транспортным средствам, припаркованным под зараженными деревьями, поэтому автомобили не следует оставлять под деревьями, пораженными вредителем.

Единственный эффективный способ действий при обнаружении златогузок - срезать ветки деревьев с личинками и сжигать их. Во избежание возможной аллергической реакции, вызванной волосками гусеницы, при выполнении подобных операций следует использовать резиновые перчатки, также желательно использовать респиратор и защитные очки.

Перед тем как заняться садовыми работами и косить траву, желательно полить землю водой, чтобы избежать возможного попадания на тело волосков вредителя. Чтобы избавиться от личинок, заселивших жилые дома, лучше всего воспользоваться пылесосом с водяным фильтром, добавив в воду немного мыла.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!