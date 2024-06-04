Фото В Латвии обнаружен древесный вредитель, опасный для здоровья человека

В поселке Дзегузени Аугсткалнской волости Добельского края обнаружен опасный для здоровья человека вредитель -златогузка, сообщает Государственная служба защиты растений (VAAD ).
В конце мая VAAD получила известие о случае размножения златогузки (Euproctis chrysorrhoea) в селе Дзегузени Аугсткалнской волости Добельского края.
В службе отмечают, что весной этого года были обследованы места, где в предыдущие годы было обнаружено размножение насекомых, и был сделан вывод, что во многом благодаря сильному граду в августе прошлого года все очаги уничтожены и златогузка в этих местах не водилась.
Этот вредитель не только поедает листья многих лиственных деревьев, но и угрожает здоровью человека.
VAAD отмечает, что гусеницы бабочек покрыты толстым слоем волосков. Они используют волоски для защиты, сбрасывая их. Эти волоски очень маленькие, острые и содержат токсин, который вызывает у человека воспаление кожи и глаз, но может вызвать и серьезные проблемы с дыханием у людей со склонностью к астме.
Эти волоски могут оставаться в окружающей среде в течение нескольких лет. Они очень легкие и могут многократно переноситься ветром. Волоски также содержатся в паутине, коконах, сплетенных личинками перед окукливанием, и покровах, сбрасываемых по мере линьки личинок. Токсичные волоски представляют наибольший риск с начала мая до конца июля.
Златогузки нуждаются в большом количестве света и тепла, поэтому их обычно можно встретить в солнечных местах, например, в разреженных насаждениях, на опушках, аллеях, во фруктовых садах. Гусеницы многоядны и поэтому могут быть обнаружены на многих видах лиственных деревьев, включая дубы, осины, липы, боярышник, фруктовые деревья и другие лиственные деревья.
У златогузок в году бывает одно поколение. Бабочки откладывают яйца в июле. В августе из этих яиц вылупляются молодые гусеницы. Гусеницы питаются группами на листьях деревьев, а осенью образуют паутину, которой опутываются и ветки, и листья. В паутине может концентрироваться до нескольких сотен гусениц, в таких созданных "гнездах" они и зимуют.
Личинки могут легко распространяться благодаря транспортным средствам, припаркованным под зараженными деревьями, поэтому автомобили не следует оставлять под деревьями, пораженными вредителем.
Единственный эффективный способ действий при обнаружении златогузок - срезать ветки деревьев с личинками и сжигать их. Во избежание возможной аллергической реакции, вызванной волосками гусеницы, при выполнении подобных операций следует использовать резиновые перчатки, также желательно использовать респиратор и защитные очки.
Перед тем как заняться садовыми работами и косить траву, желательно полить землю водой, чтобы избежать возможного попадания на тело волосков вредителя. Чтобы избавиться от личинок, заселивших жилые дома, лучше всего воспользоваться пылесосом с водяным фильтром, добавив в воду немного мыла.
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