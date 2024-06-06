ЕЦБ понизил процентные ставки на 0,25% - впервые почти за два года

Основная ставка по операциям рефинансирования будет снижена до 4,25%, ставка по кредитам овернайт - до 4,5%, а ставка по депозитам овернайт - до 3,75%, говорится в заявлении ЕЦБ.

Новые ставки вступят в силу 12 июня.

В июле 2022 года Европейский центробанк впервые за 11 лет поднял ключевые ставки, чтобы справиться с усилившейся инфляцией, после чего повышал ее еще несколько раз.

С сентября 2023-го инфляция в еврозоне снизилась более чем на 2,5% и прогнозы насчет нее заметно улучшились. Экономическая политика, которая это время носила ограничительный характер, помогла оздоровлению экономики, сдержав спрос и инфляционные ожидания, сообщает ведомство.

Однако, несмотря на прогресс, давление цен и зарплат еще сильно, и инфляция, вероятно, останется выше целевого уровня в 2% и в следующем году. Прогнозируется, что основная инфляция в этом составит в среднем 2,5%, в 2025-м - 2,2%, а в 2026-м - 1,9%.

Подавляющее большинство выданных в Латвии кредитов по ипотеке в евро привязаны к ставке Euribor, которая, в свою очередь, повторяют ставку рефинансирования ЕЦБ. Теперь выплачивающие ипотеку могут ожидать уменьшения ежемесячных взносов (после предусмотренного их договорами пересмотра ставки), сообщает Rus.LSM.

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