Впервые в истории Калифорнии черный медведь убил человека

Полиция обнаружила тело женщины в ноябре, когда посетила дом Патрис Миллер для проверки благосостояния. Изначально в полиции думали, что медведь напал на женщину после ее смерти.

Однако недавно опубликованный отчет о вскрытии подтвердил, что Миллер умерла от нападения медведя.

"Отчет подтвердил, что причиной смерти женщины стало нападение медведя", - заявили власти Калифорнии.

Медведя, самца, поймали и усыпили вскоре после того, как женщину нашли мертвой.

По словам государственных чиновников по охране дикой природы, нападения медведей на людей не являются редкостью.

Животные "теряют врожденный страх перед людьми и становятся смелее", а дома и кемпинги становятся легкими источниками пищи.

"Это самый экстремальный случай за всю историю штата", - заявил представитель властей.

Власти заявили, что в районе, где жила Миллер, было несколько инцидентов с медведями.

Женщина однажды ударила медведя, который пытался проникнуть в ее дом, сообщила ее дочь газете Los Angeles Times.

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