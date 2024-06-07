Впервые в истории Калифорнии черный медведь убил человека

Тело 71-летней женщины нашли в ее доме в Калифорнии. В ходе расследования был сделан вывод, что женщину убил черный медведь. Это первое зафиксированное смертельное нападение черного медведя в штате США, сообщает BBC.
Полиция обнаружила тело женщины в ноябре, когда посетила дом Патрис Миллер для проверки благосостояния. Изначально в полиции думали, что медведь напал на женщину после ее смерти.
Однако недавно опубликованный отчет о вскрытии подтвердил, что Миллер умерла от нападения медведя.
"Отчет подтвердил, что причиной смерти женщины стало нападение медведя", - заявили власти Калифорнии.
Медведя, самца, поймали и усыпили вскоре после того, как женщину нашли мертвой.
По словам государственных чиновников по охране дикой природы, нападения медведей на людей не являются редкостью.
Животные "теряют врожденный страх перед людьми и становятся смелее", а дома и кемпинги становятся легкими источниками пищи.
"Это самый экстремальный случай за всю историю штата", - заявил представитель властей.
Власти заявили, что в районе, где жила Миллер, было несколько инцидентов с медведями.
Женщина однажды ударила медведя, который пытался проникнуть в ее дом, сообщила ее дочь газете Los Angeles Times.
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