Видео Торнадо сломал ветки деревьев на юго-западе Латвии

Синоптик Кайро Киитсак пишет в Facebook, что утром в воскресенье в Лиепае на юго-западе Латвии образовался небольшой вихрь, который коснулся земли и сломал ветки деревьев.

Торнадо, или смерч - это вращающийся с огромной скоростью столб воздуха, простирающийся от грозовой тучи до земли и в котором скорость ветра может достигать 145 м/с. В мире это явление больше всего известно как торнадо, написано на странице агенства окружающей среды.

СМИ сообщили в воскресенье утром, что местные синоптики предупредили всю Латвию о возможной грозе.

Штормовая погода ожидается и в Эстонии.

Ночью в западной части Эстонии ожидаются грозы и сильные дожди, возможен град. На островах и побережье сохранится сильный ветер, порывы которого могут быть очень сильными во время шквалов.

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