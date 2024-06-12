Почему в Латвии не платят налоги?

Налоговая система Латвии одновременно слишком сложна и несправедлива. К такому выводу пришла компания Kantar, которая в мае по заказу Госканцелярии опросила 1000 респондентов в возрасте от 18 до 75 лет. TVNET+ ознакомился с другими выводами и обобщил наиболее важные из них.