Почему в Латвии не платят налоги?

Налоговая система Латвии одновременно слишком сложна и несправедлива. К такому выводу пришла компания Kantar, которая в мае по заказу Госканцелярии опросила 1000 респондентов в возрасте от 18 до 75 лет. TVNET+ ознакомился с другими выводами и обобщил наиболее важные из них.
Целью "Исследования налоговой морали" было выяснить мнение жителей Латвии по вопросам уплаты налогов и их действий в связи с этим. Для этого респондентам было задано восемь вопросов.
На просьбу высказать свое мнение о том, почему жители Латвии не платят налоги, респонденты указали в качестве основной причины высокие налоговые ставки и отчисления на социальное страхование. Сравнительно чаще налоги считают высокими работодатели, специалисты и работники с умеренно высокими доходами (1001-1500 евро).