Swedbank вводит бесконтактные банкоматы. В чем новая функция?

В Риге и других городах Латвии доступно уже более 20 банкоматов, оснащенных бесконтактной функцией. К концу года ее планируется внедрить более чем в половине всех банкоматов Swedbank.

Чтобы снять деньги или воспользоваться любой другой услугой в бесконтактном банкомате, клиенту достаточно приложить свою бесконтактную карту, смартфон или умные часы с активированной функцией бесконтактной оплаты и ввести PIN-код карты. Бесконтактные банкоматы можно узнать по иконке картридера. Расположение банкоматов с новой функцией можно найти здесь.

Представитель банка Вадим Фролов сообщил, что с помощью бесконтактных платежей производится уже 79% сделок со счетов клиентов банка.

Приложив физическую бесконтактную карту, можно выполнять все обычные операции - внесение наличных, снятие наличных, просмотр баланса и выписки по счету, за исключением смены PIN-кода. Используя смарт-устройство или мобильный кошелек, можно будет проверить баланс счета и снять наличные.

Новый функционал никак не повлияет на клиентов, которые по-прежнему хотят пользоваться банкоматом, вставляя платежную карту.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!