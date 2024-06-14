Генпрокуратура оценит действия должностных лиц, ответственных за реализацию проекта Rail Baltica

Как сообщалось, Сейм в четверг по предложению 34 депутатов оппозиционных фракций "Объединенного списка", Нацобъединения, партии "Латвия на пером месте" и внефракционных депутатов решил создать парламентскую комиссию по расследованию ошибок, допущенных при реализации проекта Rail Baltica.

Премьер-министр Эвика Силиня ранее заявила, что удивлена неинформированностью предыдущих правительств о процессах в реализации проекта Rail Baltica, а также усматривает ответственность AS RB Rail и Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL) за недочеты в управлении проектом.

Выступая в Сейме с ежегодным докладом о работе Кабинета министров, премьер высказала свое мнение о проекте Rail Baltica, пообещав, что "самотека по проекту больше не будет", и заявив, что то руководство проектом, которое до сих пор осуществлялось Министерством сообщения, неприемлемо.

Как сообщалось, в настоящее время нет ясности в отношении дальнейшей модели реализации и управления проектом Rail Baltica, а также источников финансирования, так как, согласно данным новейшего анализа, общие затраты по проекту в странах Балтии могут составить 23,8 млрд евро, тогда как в 2017 году они оценивались в 5,8 млрд евро.

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