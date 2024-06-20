Минблаг хочет обеспечить "базовые пенсии" для всех пенсионеров по старости

Министерство благосостояния хочет перейти к предоставлению "базовой пенсии" всем пенсионерам по старости аналогично тому, как это происходит в Эстонии и Литве.
Согласно последнему "Отчету о старении 2024" (Aging Report 2024) Европейской комиссии, в период до 2070 года наибольшее сокращение соотношения пенсии к зарплате ожидается в Латвии.
В отчете ЕК говорится, что почти во всех государствах-членах ЕС размер средней получаемой государственной пенсии снизится по сравнению со средней получаемой зарплатой.
Наибольшее снижение прогнозируется для Латвии - если нынешняя средняя государственная пенсия по сравнению со средней зарплатой в Латвии составляет 25,5%, то к 2070 году этот показатель опустится до 13,5%. Это значит, что человек, получавший среднюю зарплату и не накопивший дополнительно, при выходе на пенсию в 2070 году будет получать государственную пенсию в размере 13,5% от своей зарплаты.
Сандра Стабиня, директор департамента социального страхования Минблага, пояснила LETA, что соотношение средней государственной пенсии к средней зарплате в отчете (Benefit ratio: Public pension: total) отражает только часть пенсии, финансируемую из госбюджета государств-членов, т. е. расходы госбюджета на пенсии, поделенные на количество пенсионеров в сравнении с прогнозируемой ЕК средней зарплатой.
По данным Государственного агентства социального страхования (VSAA), фактическая средняя зарплата в Латвии в 2022 году составила 1217,54 евро в месяц, что составляет лишь 72% от зарплаты, которую ЕК использовала в качестве показателя для Латвии.
В случае Латвии основным фактором, влияющим на снижение public pension benefit ratio с 25,5% до 13,5% в 2070 году, является растущий переход государственной пенсии по старости на 2-й пенсионный уровень - таким образом, государственное финансирование, или часть 1-го пенсионного уровня, уменьшается, а часть 2-го пенсионного уровня увеличивается, пояснила Стабиня. В 1-й пенсионный уровень выплачивается 14%, а во 2-й - 6%. Демографические и экономические факторы также важны.
Минблаг обращает внимание, что сокращение public pension benefit ratio в результате действия как демографических, так системных и других факторов прогнозируется с 2022 по 2070 год практически для всех государств-членов ЕС.
Для Латвии прогнозируется снижение на 12 процентных пунктов. Тем временем в Греции этот показатель понизится на 23,4%, в Польше - на 19,8%, в Португалии - на 18,6%, в Норвегии - на 20,5%, в Италии - на 13,6%, в Испании - на 12,7%.
Учитывая, что показатель относится только к первому пенсионному уровню, он не отражает систему в целом, отметила Стабиня. В целом пособие человека формируется из всех трех уровней, а также пенсионных доплат, а в будущем и базовых пенсий, обеспечивая тем самым пропорциональное и адекватное пособие.
По оценке Стабини, необходимо двигаться к обеспечению "базовой пенсии" для всех получателей пенсии по старости - аналогично тому, как это уже происходит в Эстонии и Литве. "Базовая пенсия" будет представлять собой регулярную ежемесячную выплату, выплачиваемую из средств государственного основного бюджета в дополнение к пенсии по старости, рассчитываемой из взносов государственного социального страхования. "Базовая пенсия" будет выплачиваться всем пенсионерам по старости.
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