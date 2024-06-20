Минблаг хочет обеспечить "базовые пенсии" для всех пенсионеров по старости

В случае Латвии основным фактором, влияющим на снижение public pension benefit ratio с 25,5% до 13,5% в 2070 году, является растущий переход государственной пенсии по старости на 2-й пенсионный уровень - таким образом, государственное финансирование, или часть 1-го пенсионного уровня, уменьшается, а часть 2-го пенсионного уровня увеличивается, пояснила Стабиня. В 1-й пенсионный уровень выплачивается 14%, а во 2-й - 6%. Демографические и экономические факторы также важны.

Минблаг обращает внимание, что сокращение public pension benefit ratio в результате действия как демографических, так системных и других факторов прогнозируется с 2022 по 2070 год практически для всех государств-членов ЕС.

Для Латвии прогнозируется снижение на 12 процентных пунктов. Тем временем в Греции этот показатель понизится на 23,4%, в Польше - на 19,8%, в Португалии - на 18,6%, в Норвегии - на 20,5%, в Италии - на 13,6%, в Испании - на 12,7%.

Учитывая, что показатель относится только к первому пенсионному уровню, он не отражает систему в целом, отметила Стабиня. В целом пособие человека формируется из всех трех уровней, а также пенсионных доплат, а в будущем и базовых пенсий, обеспечивая тем самым пропорциональное и адекватное пособие.

По оценке Стабини, необходимо двигаться к обеспечению "базовой пенсии" для всех получателей пенсии по старости - аналогично тому, как это уже происходит в Эстонии и Литве. "Базовая пенсия" будет представлять собой регулярную ежемесячную выплату, выплачиваемую из средств государственного основного бюджета в дополнение к пенсии по старости, рассчитываемой из взносов государственного социального страхования. "Базовая пенсия" будет выплачиваться всем пенсионерам по старости.

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