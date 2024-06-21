VDD призывает на предстоящих праздничных выходных не ездить в Россию и Беларусь

VDD указывает, что, пересекая границу России или Беларуси, нужно быть внимательным, и в случае подозрений в контакте с представителями спецслужб конкретного государства необходимо проинформировать VDD по круглосуточному номеру телефона 67208964 или по электронной почте info@vdd.gov.lv.

VDD призывает обращаться в службу, если человека во время пересечения границы России или Беларуси необычно усиленно проверяли или допрашивали, или опрашивал человек в гражданской одежде, а не в форме пограничника, если задавали вопросы, не относящиеся к компетенции погранохраны, в том числе вопросы личного характера.

Кроме того, VDD призывает сообщать, если человека необоснованно обвиняют в каком-то нарушении или преступлении, призывая при этом "сотрудничать", или если дают номер телефона, на который нужно позвонить, прибыв в следующий раз в конкретную страну.

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