Как производители продуктов хитрят с весом и составом товара

Некоторые производители продуктов питания уменьшают размер упаковки своих товаров, при этом оставляя цену прежней. Например, упаковка масла раньше весила 200 граммов, а сейчас - 170 граммов.

Глава Ассоциации торговцев Хенрик Данусевич рассказал, что такая хитрость называется "шринкфляцией".

"Это когда производитель, пытаясь сэкономить, сознательно уменьшает вес содержимого упаковки, рассчитывая на то, что потребитель не обратит на это внимания", - сказал Данусевич.

Глава ассоциации отметил, что есть и еще один популярный способ сэкономить - изменение состава продукта в сторону ухудшения.

"Например, в шоколадке было 20 граммов ягод, а стало 15 граммов. Вроде бы внешне товар не изменился, а состав у него теперь другой. При той же самой цене", - поделился он.

В программе обращают внимание на то, что когда производители уменьшают вес товара или ухудшают качество, для покупателя этот товар становится дороже.

Хотя такие уловки производители начали использовать еще с 1970-х годов, особую популярность они приобрели недавно.

"Когда-то были стандартные упаковки - 100, 200, 300 мл. Потом Евросоюз под давлением производителей отменил все эти стандарты, и в результате начались все эти уловки", - поделился Хенрик Данусевич.

В Латвии производитель не обязан информировать покупателя о том, что изменился объем упаковки или состав.

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