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Дроны атаковали заводы в российском Липецке

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Военный с дроном
Военный с дроном Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters / Scanpix

В ночь на понедельник была осуществлена атака беспилотников на Липецкий тракторный завод и металлургический комбинат, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на власти Липецкой области.

Очевидцы в соцсетях сообщили о взрывах и дыме, который поднялся над обоими промышленными предприятиями.

В свою очередь, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов утверждает, что над городом были "подавлены" четыре дрона, пострадавших нет.

Как отмечает Русская служба ВВС, слово "подавлены", которое употребляет Артамонов, по идее, подразумевает, что беспилотники были сбиты с курса средствами радиоэлектронной борьбы.

При этом местные пользователи соцсетей в начале четвертого ночи по местному времени сообщали о взрывах, стрельбе ПВО и дыме в районе Липецкого тракторного завода.

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