Дроны атаковали заводы в российском Липецке

Per the regional governor, “Another UAV was suppressed over the industrial territory of Lipetsk. There are no casualties. Law enforcement officers are working at the scene of the incident.”



Source- https://t.co/R6Sz1I0sEP pic.twitter.com/AASiRKA4cq — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 17, 2024

Очевидцы в соцсетях сообщили о взрывах и дыме, который поднялся над обоими промышленными предприятиями.

В свою очередь, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов утверждает, что над городом были "подавлены" четыре дрона, пострадавших нет.

Как отмечает Русская служба ВВС, слово "подавлены", которое употребляет Артамонов, по идее, подразумевает, что беспилотники были сбиты с курса средствами радиоэлектронной борьбы.

При этом местные пользователи соцсетей в начале четвертого ночи по местному времени сообщали о взрывах, стрельбе ПВО и дыме в районе Липецкого тракторного завода.

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