Участвуй в опросе о здоровье суставов и выиграй ценные призы!

Данные многих опросов показывают, что треть населения страдает от различных проблем с суставами. Опорно-двигательный аппарат нашего организма довольно быстро изнашивается и стареет, и готовиться к этому нужно заранее. В зависимости от уровня боли, неподвижности и гибкости каждый может оценить уровень здоровья своих суставов и то, какое влияние это оказывает на общее самочувствие и благополучие, выполняя физические упражнения. Поэтому мы проводим небольшой опрос, чтобы дать вам информацию и предварительно оценить ваши знания об опорно-двигательном аппарате.