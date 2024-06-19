Участвуй в опросе о здоровье суставов и выиграй ценные призы!

Данные многих опросов показывают, что треть населения страдает от различных проблем с суставами. Опорно-двигательный аппарат нашего организма довольно быстро изнашивается и стареет, и готовиться к этому нужно заранее. В зависимости от уровня боли, неподвижности и гибкости каждый может оценить уровень здоровья своих суставов и то, какое влияние это оказывает на общее самочувствие и благополучие, выполняя физические упражнения. Поэтому мы проводим небольшой опрос, чтобы дать вам информацию и предварительно оценить ваши знания об опорно-двигательном аппарате.
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1 июля мы объявим трех счастливчиков, которые получат ценные для здоровья призы от Lotos Pharma:
- Один участник опроса получит большой подарочный комплект с пищевыми добавками: MAGNEFlex (3 упаковки), Seda Norm spray, Good Sleep Spray, Spasmoil, C-Vit prolong и Sinunorm Duo;
- Еще два счастливчика получат по маленькому комплекту с пищевыми добавками: MAGNEFlex, Seda Norm spray и C-Vit prolong.
Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
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