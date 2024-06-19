Ср, 19.06.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Участвуй в опросе о здоровье суставов и выиграй ценные призы!

Rakstu piedāvā Lotos Pharma
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото: Harbucks/Shutterstock

Данные многих опросов показывают, что треть населения страдает от различных проблем с суставами. Опорно-двигательный аппарат нашего организма довольно быстро изнашивается и стареет, и готовиться к этому нужно заранее. В зависимости от уровня боли, неподвижности и гибкости каждый может оценить уровень здоровья своих суставов и то, какое влияние это оказывает на общее самочувствие и благополучие, выполняя физические упражнения. Поэтому мы проводим небольшой опрос, чтобы дать вам информацию и предварительно оценить ваши знания об опорно-двигательном аппарате.

Регистрируй до 30 июня свою электронную почту и заполни анкету, чтобы принять участие в розыгрыше призов!

1 июля мы объявим трех счастливчиков, которые получат ценные для здоровья призы от Lotos Pharma:

  • Один участник опроса получит большой подарочный комплект с пищевыми добавками: MAGNEFlex (3 упаковки), Seda Norm spray, Good Sleep Spray, Spasmoil, C-Vit prolong и Sinunorm Duo;
  • Еще два счастливчика получат по маленькому комплекту с пищевыми добавками: MAGNEFlex, Seda Norm spray и C-Vit prolong.
Фото: Пресс-фото

Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх