Сегодня по всей Латвии топливо продается по сниженной цене

Компания Circle K Latvia сообщает, что 19 июня в течение всего дня АЗС будет предлагать топливо со скидкой 12 центов за литр всем участникам программы лояльности компании.

Это ежегодная глобальная акция компании, которая пройдет не только в Латвии, Литве и Эстонии, но и примерно на 2000 АЗС по всей Европе.

Снижена цена и на заправках Virši, где в течение дня 98-й бензин будет стоить 1,654 евро/литр, 95-й бензин - 1,594 евро/литр, дизельное топливо - 1,514 евро/литр, а сжиженный автогаз - 0,675 евро/литр.

На АЗС Neste, расплачиваясь Персональной картой Neste, можно получить дополнительную скидку в 3 цента за литр. Скидка также действует при оплате в мобильном приложении Neste с прикрепленной Персональной картой компании.

На АЗС компании бензин Neste Futura 95 сегодня стоит 1,577 евро/литр, Neste Futura 98 - 1,627 евро/литр, дизель Neste Futura - 1,497 евро/литр, а Neste Pro Diesel - 1,597 евро/литр.

Снижение цен можно наблюдать и на заправках Viada. Акция действует с приложением Viada Latvija или Lidl Plus - бензин 95-й марки можно приобрести за 1,589 евро/литр, дизельное топливо - за 1,509 евро/литр.

Снизили цены и на АЗС Kool: бензин 95-й марки там сегодня обойдется в 1,597 евро/литр, 98-й марки - в 1,637 евро/литр, дизельное топливо - в 1,497 евро/литр.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!