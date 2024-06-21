Новые санкции ЕС станут неприятным ударом по схемам поставок российского сжиженного газа

Санкции предусматривают, что российский СПГ будет запрещено перегружать в портах ЕС с одного судна на другое. При этом санкции коснутся и тех товаров, которые необходимы при производстве СПГ. Интересно, что санкции, впрочем, не помешают поставкам российского СПГ в саму Европу.

Журналисты Financial Times пишут, что самые большие проблемы теперь будут у компании "Ямал-СПГ", которая всегда поставляет СПГ с помощью арктических ледоколов, а затем газ перегружается на суда поменьше.

Новые санкции предполагают то, что Кремль будет вынужден пересмотреть свои поставки СПГ, особенно азиатским странам. Немецкая организация Urgewald еще в марте 2024 года проанализировала маршруты российских судов. Весь свой сжиженный газ в страны Азии Россия поставляла через Бельгию, Нидерланды, Испанию и Францию.

В дальнейшем Россия должна будет осуществлять поставки СПГ через Арктику в Азию. Однако для реализации этого маршрута нужны специальные ледоколы. Тех кораблей, которые уже есть в распоряжении России, будет недостаточно.

Reuters также сообщает, что изначально Россия поставляла в страны Азии всего 10% от общего объема СПГ. По данным на май 2024 года, 49% экспорта пришлось на европейские страны, еще 20% - на Китай и 18% - на Японию. Доходы от реэкспорта через страны ЕС составили 3,4 млрд евро.

Окончательное решение по 14-му пакету санкций будет принято в понедельник, когда в Люксембурге встретятся министры иностранных дел стран ЕС.

США впервые ввели против российской отрасли СПГ санкции в сентябре 2023 года. В основном эти санкции касаются российской компании "Арктик СПГ-2". В 2024 году эта компания из-за санкций фактически прекратила свою деятельность.

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