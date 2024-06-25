Резекне из госбюджета выделен заем в размере 4 млн евро на оплату просроченных платежей

Кроме того, Резекненское самоуправление должно представить подтверждение того, что самоуправление открыло счета в Государственной казне для выполнения всех расчетов, а также решение думы с подтверждением того, что Резекненское самоуправление обязуется обеспечить, чтобы оно, в том числе должностные лица самоуправления и руководители структур, не брали на себя обязательства без ассигнования или обязательства, превышающие предоставленное ассигнование или полномочия по запланированным обязательствам в будущем, и что источники финансирования для выполнения обязательств планируются в строгом соблюдении установленных нормативами требований.

В докладе Минфина сказано, что Резекненская дума была единственной думой, которая в установленный срок до 21 февраля не утвердила бюджет самоуправления на 2024 год. При этом бюджет на 2024 год, принятый Резекненской муниципальной думой 7 марта 2024 года, был утвержден без соблюдения решения Кабмина и указаний постоянной комиссии по рассмотрению заявок на стабилизацию финансов самоуправлений и согласованию проектов финансовой стабилизации.

Комиссия пришла к выводу, что Резекненское самоуправление только поправками к бюджету 2024 года выполнило указания комиссии и установленное Кабмином условие - представило в Резекненскую муниципальную думу утвержденный сбалансированный бюджет на 2024 год с учетом запланированного займа из государственного бюджета.