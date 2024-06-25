Резекне из госбюджета выделен заем в размере 4 млн евро на оплату просроченных платежей

Правительство во вторник решило выделить Резекненскому самоуправлению заем из госбюджета на оплату просроченных платежей 2023 года в размере 4 025 209 евро.
В подготовленном Министерством финансов докладе говорится, что на заседании Кабинета министров 13 февраля 2024 года было принято решение разрешить министру финансов из общего допустимого в 2024 году увеличения займов самоуправлениям выделить самоуправлению города Резекне заем из государственного бюджета на сумму до пяти миллионов евро для исполнения взятых на себя городом обязательств, по которым 31 декабря 2023 года наступил срок уплаты.
Минфин отмечает, что найдена возможность стабилизировать финансовую ситуацию Резекненского самоуправления путем выделения с соблюдением установленных решением Кабмина условий займа из государственного бюджета на выполнение обязательств Резекненского самоуправления, чтобы от действий Резекненского самоуправления не пострадали жители и оно смогло обеспечить выполнение установленных законом постоянных функций самоуправления и восстановить финансовую стабильность в долгосрочной перспективе.
В решении Кабмина Резекненскому самоуправлению определены конкретные условия для получения займа из государственного бюджета, в том числе то, что до заключения договора о займе с Государственной казной оно должно представить Минфину решение думы о государственном займе и информацию о займе Резекненского самоуправления, размере обязательств по поручительствам с включением в него государственного займа, а также в думе должен быть утвержден бюджет 2024 года без дефицита с учетом займа из государственного бюджета.
Кроме того, Резекненское самоуправление должно представить подтверждение того, что самоуправление открыло счета в Государственной казне для выполнения всех расчетов, а также решение думы с подтверждением того, что Резекненское самоуправление обязуется обеспечить, чтобы оно, в том числе должностные лица самоуправления и руководители структур, не брали на себя обязательства без ассигнования или обязательства, превышающие предоставленное ассигнование или полномочия по запланированным обязательствам в будущем, и что источники финансирования для выполнения обязательств планируются в строгом соблюдении установленных нормативами требований.
В докладе Минфина сказано, что Резекненская дума была единственной думой, которая в установленный срок до 21 февраля не утвердила бюджет самоуправления на 2024 год. При этом бюджет на 2024 год, принятый Резекненской муниципальной думой 7 марта 2024 года, был утвержден без соблюдения решения Кабмина и указаний постоянной комиссии по рассмотрению заявок на стабилизацию финансов самоуправлений и согласованию проектов финансовой стабилизации.
Комиссия пришла к выводу, что Резекненское самоуправление только поправками к бюджету 2024 года выполнило указания комиссии и установленное Кабмином условие - представило в Резекненскую муниципальную думу утвержденный сбалансированный бюджет на 2024 год с учетом запланированного займа из государственного бюджета.
Согласно представленной Резекненским самоуправлением информации, остаток денежных средств на 31 мая, не предназначенный для финансирования обозначенных целей, составляет 1 408 621 евро. Комиссия неоднократно указывала руководству Резекненского самоуправления, что для того чтобы уменьшить просроченные платежи, оно должно направить остатки денежных средств, не обозначенные целевым финансированием, на выполнение обязательств кредиторов.
Задержка платежей кредиторам на 31 мая составила 5 103 195 евро, что по сравнению с 31 января 2024 года больше на 777 473 евро, или 18%. В просроченных более чем на 30 дней платежах 92,6% составили платежи, которые предусмотрено покрыть из займа государственного бюджета.
В докладе Минфина сказано, что Резекненское самоуправление выполнило установленные ранее 13 февраля Кабмином условия, в том числе 25 апреля 2024 года в Резекненской муниципальной думе утвержден сбалансированный бюджет на 2024 год с поправками. Необходимая сумма займа из госбюджета Резекненскому самоуправлению на оплату просроченных платежей 2023 года составляет 4 025 209 евро в соответствии с указанным в приложении к этому докладу списком кредиторов.
Как сообщалось, 20 июня Сейм в окончательном чтении принял закон о роспуске Резекненской городской думы.
Принятый закон вступит в силу на следующий день после его провозглашения. В соответствии с Конституцией закон может быть провозглашен не ранее, чем на десятый день после его принятия.
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