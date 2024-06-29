Подходит к концу теплая и солнечная суббота. Главная новость дня - сильный пожар в Болдерае, где горело предприятие по утилизации опасных отходов. Об этом и не только рассказываем в ежедневной подборке RUS TVNET - коротко о самом главном за субботу, 29 июня.
Главное за 29 июня ⟩ Подробности пожара в Болдерае, флешмоб в центре Риги и холодный суп всем желающим
Новости Латвии:
Утром в субботу в Риге на Даугавгривском шоссе горело предприятие по утилизации опасных отходов. Несмотря на то, что Пожарно-спасательная служба (VUGD) сообщила о пожаре в автосервисе, Государственная служба среды (VDD) уточнила - пожар возник на предприятии по утилизации опасных отходов.
По предварительной информации, на объекте горели масла, различные растворители и другие материалы. VVD сообщает, что распространение загрязнения окружающей среды удалось ограничить, предотвратив его попадание в систему сточных вод, в том числе в Даугаву.
29 июня кулинарный блогер Ройс Пуке (Pipars) вместе с создателями цифрового контента Армандом Яунземсом и Янисом Кривенсом (Krivenchy) на Эспланаде собрали жителей на дегустацию латвийского холодного супа.
В ночь на 23 июня в Варвской волости Вентспилсского края мужчина застрелил вора из охотничьего ружья. Программа Degpunktā поговорила со стрелком, который более подробно рассказал о событиях роковой ночи.
В пятницу, 28 июня, в Тукумском крае столкнулись три грузовика. Программа Degpunktā поговорила с одним из участников трагической автокатастрофы.
Распространение загрязнения окружающей среды при масштабном пожаре в рижском микрорайоне Болдерая ограничено, сообщили в Государственной службе окружающей среды (VVD).
Болельщики сборной Латвии по баскетболу в субботу провели флешмоб у памятника Свободы - с соответствующей атрибутикой: майками, государственными флагами и так далее. Смотрите фото!
Комиссия по терминологии Латвийской академии наук договорилась о введении нового термина - любительское сочинение по мотивам популярных произведений решено называть fanu fantāzija, сообщает агентство LETA.
Языковые эксперты согласились называть северо-восточную часть Видземе Маленией (Malēnija), сообщает агентство LETA.
В последние годы наблюдается тенденция, что социальная опека необходима все более молодым людям и с более тяжелым состоянием здоровья, отмечают в центре социальной опеки Siltais в Гулбенском крае, сообщает ReTV.
За рубежом:
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Утром в субботу, 29 июня, литовские пожарные получили вызов на Клайпедский пляж, где им сообщили о тонущих в море девочках и мужчине, пытающемся их спасти. Спасатели, прибывшие на место происшествия, вытащили девочек из бушующего моря. Их спасли, однако мужчину, которого нашли чуть позже, уже не удалось реанимировать.
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