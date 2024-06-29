Главное за 29 июня Подробности пожара в Болдерае, флешмоб в центре Риги и холодный суп всем желающим

Утром в субботу, 29 июня, литовские пожарные получили вызов на Клайпедский пляж, где им сообщили о тонущих в море девочках и мужчине, пытающемся их спасти. Спасатели, прибывшие на место происшествия, вытащили девочек из бушующего моря. Их спасли, однако мужчину, которого нашли чуть позже, уже не удалось реанимировать.

В Брюсселе за день до окончания председательства Бельгии в ЕС принят новый пакет санкций против Беларуси. Он закрывает лазейку, ведущую в обход аналогичных мер против РФ в сфере торговли, транспорта и сферы услуг.

Вооруженные силы Польши запустили программу обучения военным навыкам под названием "Каникулы с армией", чтобы подготовить гражданское население к возможной войне с Россией.

Читательница Rus.Postimees Майга прислала видео, на котором запечатлено ДТП с участием медведя на шоссе Таллинн - Тарту.

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Я живу менее чем в 300 метрах от железнодорожных путей. Пассажирские позда я давно почти не слышу, а длинные товарные поезда иногда так сильно встряхивают землю, что винные бокалы начинают играть кривую симфонию, касаясь друг друга на полке. Тем временем улица Вискалю по ночам пользуется популярностью среди любителей мотоспорта, которые, похоже, готовятся к своим первым стартам на одном из этапов MotoGP.

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