Латвия ввела регулирование криптоактивов. Чего ждать латвийцам?

Вступает в силу регулирование работы рынка криптоактивов в Латвии.
В июне Сейм принял поправки к Закону об услугах криптоактивов, а также соответствующие поправки к семи другим законам, направленные на создание основы для работы рынка криптоактивов, чтобы способствовать развитию этой сферы в Латвии.
Как сообщили агентству LETA в пресс-службе Сейма, закон необходим для создания правовой базы для работы рынка криптоактивов в Латвии.
Новый закон будет применяться к лицам, участвующим в эмиссии криптоактивов, публичном предложении и допуске к торговле или предоставлении услуг криптоактивов.
Банк Латвии назначен надзорным органом в сфере криптоактивов. Закон определяет права и обязанности банка, в том числе полномочия определять нормативные требования, содержание и порядок предоставления отчетов о деятельности поставщиков услуг и другой информации, подлежащей предоставлению.
Банк Латвии также получил полномочия по проведению расследований и сможет применять административные меры и санкции за нарушения в сфере криптоактивов.
Банк Латвии также сможет устанавливать критерии для поставщиков услуг, чтобы гарантировать, что консультации или информацию об услугах криптоактивов клиентам предоставляют лица, обладающие необходимыми знаниями и компетенцией в этой области.
Новый закон определяет права и обязанности поставщиков услуг криптоактивов, включая регистрацию в Банке Латвии и получение разрешения на выпуск, публичное предложение или разрешение торговли криптоактивами или предоставление услуг.
За выдачу разрешения поставщики услуг криптоактивов должны будут уплатить Банку Латвии сбор, который будет зависеть от ресурсов, необходимых для надзора за этой сферой, объема предоставляемых услуг и ожидаемого дохода от предоставления этой услуги.
Информация, предоставленная Министерством финансов, показывает, что в настоящее время в Латвии существует около 10 поставщиков услуг криптоактивов, и они зарегистрированы в Службе государственных доходов.
Эти поставщики услуг должны будут перерегистрироваться в Банке Латвии с июля следующего года.
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