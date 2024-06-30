Латвия ввела регулирование криптоактивов. Чего ждать латвийцам?

В июне Сейм принял поправки к Закону об услугах криптоактивов, а также соответствующие поправки к семи другим законам, направленные на создание основы для работы рынка криптоактивов, чтобы способствовать развитию этой сферы в Латвии.

Как сообщили агентству LETA в пресс-службе Сейма, закон необходим для создания правовой базы для работы рынка криптоактивов в Латвии.

Новый закон будет применяться к лицам, участвующим в эмиссии криптоактивов, публичном предложении и допуске к торговле или предоставлении услуг криптоактивов.

Банк Латвии назначен надзорным органом в сфере криптоактивов. Закон определяет права и обязанности банка, в том числе полномочия определять нормативные требования, содержание и порядок предоставления отчетов о деятельности поставщиков услуг и другой информации, подлежащей предоставлению.

Банк Латвии также получил полномочия по проведению расследований и сможет применять административные меры и санкции за нарушения в сфере криптоактивов.