В Латвии стали принимать платежи в криптовалюте. Но есть нюанс

Один из рижских салонов красоты начал принимать оплату услуг в криптовалюте. TVNET+ выяснил, насколько это выгодно торговцам и почему такие решения не внедряются в Латвии повсеместно? Отметим, что с 30 июня в нашей стране, равно как и на всей территории ЕС, в полной мере начинает действовать новое европейское регулирование криптоактивов. Одни эксперты это приветствуют и сулят расцвет отрасли, но некоторые считают, что на местном рынке это отразится самым печальным образом.