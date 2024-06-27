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В Латвии стали принимать платежи в криптовалюте. Но есть нюанс

Наталья Васильева
, Журналист | Редактор RUS TVNET
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Банкомат для Bitcoin
Банкомат для Bitcoin Фото: Shutterstock

Один из рижских салонов красоты начал принимать оплату услуг в криптовалюте. TVNET+ выяснил, насколько это выгодно торговцам и почему такие решения не внедряются в Латвии повсеместно? Отметим, что с 30 июня в нашей стране, равно как и на всей территории ЕС, в полной мере начинает действовать новое европейское регулирование криптоактивов. Одни эксперты это приветствуют и сулят расцвет отрасли, но некоторые считают, что на местном рынке это отразится самым печальным образом.

Выгодный инструмент

Отметим, что с точки зрения налогового законодательства расчеты в торговых точках в криптовалюте абсолютно легитимны. Однако существует специфика бухучета.

В VID TVNET+ рассказали, что поскольку криптовалюта не является официальной валютой в Латвии, она не имеет статуса законного платежного средства, поэтому в бухгалтерском учете проводится как товар.

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