Видео Во время школьной экскурсии водитель автобуса ударил ремнем нескольких детей

На обратном пути из Цесисского центра изучения космоса одна из учителей предложила детям сфотографироваться в автобусе. Школьники согласились и пошли в заднюю часть автобуса, чтобы сделать фото.

Водителю идея не понравилось, поэтому он резко ударил по тормозам и напрямую пошел наводить порядок в автобусе.

Мужчина вытащил из штанов ремень и ударил одной из школьниц по ногам. Водитель попал ремнем и еще по двум девочкам.

Государственная полиция указывает, что в связи с произошедшим начат административный процесс. Дело передано административной комиссии самоуправления Огрского края для принятия решения.

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