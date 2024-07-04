KNAB приостановил финансирование Нацобъединения и обязал вернуть деньги в госбюджет

Это решение было принято потому, что в 2022 году партия потратила средства государственного бюджета в размере 554 627 евро на связь с общественностью и политическую агитацию, тем самым превысив на 210 673 евро лимит, который может быть потрачен на одну цель использования средств государственного бюджета, предусмотренный в Законе о финансировании политических организаций (партий).