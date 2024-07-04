KNAB приостановил финансирование Нацобъединения и обязал вернуть деньги в госбюджет

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) обязало Национальное объединение вернуть в госбюджет незаконно использованные средства в размере 210 673 евро и одновременно приостановило бюджетное финансирование на один год, передает агентство LETA.
28 мая KNAB принял решение, предписывающее партии вернуть в государственный бюджет незаконно использованные средства государственного бюджета в размере 210 673 евро.
Это решение было принято потому, что в 2022 году партия потратила средства государственного бюджета в размере 554 627 евро на связь с общественностью и политическую агитацию, тем самым превысив на 210 673 евро лимит, который может быть потрачен на одну цель использования средств государственного бюджета, предусмотренный в Законе о финансировании политических организаций (партий).
11 июня KNAB принял решение о приостановке выплат партии из государственного бюджета на один год.
У KNAB нет информации о том, воспользовалась ли партия своим правом обжаловать оба решения, принятые учреждением.
Возможная апелляция не останавливает действие решения KNAB о приостановлении финансирования из госбюджета.
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