Главное за 3 июля Как легально смотреть кино на русском, выигравшая миллион евро пенсионерка и новая волна жары

В Риге, в окрестностях Плескодале, пойман злоумышленник, который прокалывал шины, сообщает программа Degpunktā.

Приостановлена ​​хозяйственная деятельность предприятия AS Latvijas naftas tranzīts, контролируемого швейцарским юристом Рудольфом Мерони, свидетельствует информация Firmas.lv.

Настоящее поле боя - так описывают жители Цесиса увиденное на Лесном кладбище, куда они пришли, чтобы проверить захоронения своих близких. Огромные сосны в ряд одна за другой оказались вырваны из земли с корнями. Также были повреждены опоры электропередач, сообщает TV3 Ziņas.

Накануне была ограблена студия рижского фотографа Лизы Каракай, сообщила девушка в своих сторис в Instagram.

Переменчивая погода с сильными дождями сохранится в Латвии до 8 июля, а затем усилится влияние антициклона, станет суше и теплее, прогнозирует Global Forecast System.

Днем в среду, 3 июля, на территории Рижского центрального железнодорожного вокзала была замечена лиса, сообщает TVNET.

Пользователь TikTok Мадара Мельника 1 июля, по пути их Кулдиги в Лиепаю, запечатлела на дороге необычную картину - огромную стаю птиц, которая села на дорогу и в первый момент не среагировала на автомобили. Портал Apollo.lv выяснил, почему так происходит.

За рубежом:

Командир 2-й пехотной бригады эстонской армии полковник Мати Тикерпуу рассказал испанскому изданию El Pais как долго Эстония сможет противостоять российскому вторжению до прибытия сил НАТО.