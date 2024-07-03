Середина рабочей недели выдалась богатой на события! Например, стало известно, что пенсионерка из Латвии выиграла в лотерею миллион евро! Правда, честь этих денег уйдет государству в виде налогов. О главных событиях дня рассказываем в ежедневной подборке RUS TVNET - коротко о главном за среду, 3 июля.
Главное за 3 июля ⟩ Как легально смотреть кино на русском, выигравшая миллион евро пенсионерка и новая волна жары
Новости Латвии:
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину стриминговый сервис Netflix приостановил работу над проектами в России, а также над русской озвучкой для своего нового контента.
До поры до времени русский язык на сервисе не появлялся. Однако уже весной 2024 года в некоторых сериалах корпорации вернулась озвучка и субтитры на русском языке. А где сейчас можно посмотреть кино на русском языке помимо Netflix? TVNET+ сравнил самые популярные стриминги в Латвии и нашел самый беспроигрышный.
В мгновенной лотерее Miljons VAS Latvijas loto на прошлой неделе во второй раз был выигран миллион евро, сообщили агентству LETA в компании.
В среду, 3 июля, в 13:00 в Министерстве сообщения прошла пресс-конференция министра транспорта Каспара Бришкенса о безопасности движения на автодорогах с учетом трагических дорожно-транспортных происшествий последних недель. После пресс-конференции стало известно, что сферу дорожного движения ждут значительные перемены.
В Цесисе 5 и 6 июля пройдет уже 10-й традиционный фестиваль общения LAMPA! В рамках мероприятия на сцене SPULDZE 5 июля в 20:00 состоится дискуссия "Как способствовать многообразию мнений, если неприятные мнения не принимаются?" (Kā veicināt viedokļu daudzveidību, ja nepatīkami viedokļi netiek pieņemti?).
В Риге, в окрестностях Плескодале, пойман злоумышленник, который прокалывал шины, сообщает программа Degpunktā.
Приостановлена хозяйственная деятельность предприятия AS Latvijas naftas tranzīts, контролируемого швейцарским юристом Рудольфом Мерони, свидетельствует информация Firmas.lv.
Настоящее поле боя - так описывают жители Цесиса увиденное на Лесном кладбище, куда они пришли, чтобы проверить захоронения своих близких. Огромные сосны в ряд одна за другой оказались вырваны из земли с корнями. Также были повреждены опоры электропередач, сообщает TV3 Ziņas.
Накануне была ограблена студия рижского фотографа Лизы Каракай, сообщила девушка в своих сторис в Instagram.
Переменчивая погода с сильными дождями сохранится в Латвии до 8 июля, а затем усилится влияние антициклона, станет суше и теплее, прогнозирует Global Forecast System.
Днем в среду, 3 июля, на территории Рижского центрального железнодорожного вокзала была замечена лиса, сообщает TVNET.
Пользователь TikTok Мадара Мельника 1 июля, по пути их Кулдиги в Лиепаю, запечатлела на дороге необычную картину - огромную стаю птиц, которая села на дорогу и в первый момент не среагировала на автомобили. Портал Apollo.lv выяснил, почему так происходит.
За рубежом:
Командир 2-й пехотной бригады эстонской армии полковник Мати Тикерпуу рассказал испанскому изданию El Pais как долго Эстония сможет противостоять российскому вторжению до прибытия сил НАТО.
В Сети уже некоторое время ходят слухи, что в 2005 году в катакомбах украинского города Одессы было найдено частично разложившееся тело 19-летней девушки. Будто была местная студентка Маша, которая отдыхала и наслаждалась спиртными напитками в катакомбах с кучей друзей, но потом перепила, потеряла друзей, заблудилась в темных переходах катакомб и в итоге умерла, так и не увидев снова дневного света. Насколько правдивы эти слухи и какое отношение все это имеет к латвийскому бизнесмену?
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Киеве предложил Владимиру Зеленскому прекратить огонь и сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным, для многих подтвердив этим свою репутацию промосковского политика. Орбан приехал в Украину на следующий день после того, как Венгрия на полгода возглавила Совет ЕС. Би-би-си рассказывает об итогах визита.
В конце июня семь человек были доставлены в больницу в Великобритании после приема снотворного зопиклон (Zopiclone), что вызвало обеспокоенность по поводу "потенциально опасной партии лекарства". Кроме того, сообщалось об одной смерти, связанной с применением этого препарата. Мы выяснили, употребляют ли в Латвии это лекарство и есть ли основания для беспокойства по поводу его состава.
В Германии 21-летний латвиец заплатил за 16 кружек пива в местном пабе, но попал в неприятности - пришлось даже вызвать полицию, сообщают немецкие СМИ.
Президент США Джо Байден заявил журналистам, что совершить несколько дальних перелетов перед дебатами с Дональдом Трампом было с его стороны не очень умным поступком, из-за чего его выступление оказалось не слишком впечатляющим.
Россия начала сбрасывать на Харьков 500-килограммовые управляемые авиабомбы ФАБ-500, которые могут попасть в любое место в городе и привести к серьезным разрушениям, сообщил в среду глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов, сообщает УНН.
Интересное чтиво:
Завершились матчи 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии.
В мае 2024 года звезда английского бокса Тайсон Фьюри потерпел первое поражение в карьере. Британский спортсмен до сих пор не смог с этим смириться. Кажется, Фьюри стал именно тем человеком, которого когда-то высмеивал.
Латвийский баскетболист Янис Тимма перед квалификационным турниром парижских Олимпийских игр в Риге прокомментировал планы своей жены, украинской певицы, проживающей в России, Анны Седоковой, приехать к нему.
Во вторник, 2 июля, мужская сборная Латвии по баскетболу начала с победы квалификационный турнир парижских Олимпийских игр. Раймонд Вейонис, экс-президент, глава Латвийской баскетбольной ассоциации, и его супруга Ивета следили за ходом игры в Arēnā Rīga.
"Я свою жизнь прожил, и больше я боли не хочу", - сказал мужчина, который вместе со свей супругой решил сделать эвтаназию. Сын пары присутствовал при этом. "Последние полчаса были тяжелыми", - вспоминает сын, пожелавший остаться анонимным.
В среду, 3 июля, у представителей СМИ была возможность посетить аэропорт "Рига", чтобы со стороны взлетно-посадочной полосы зафиксировать взлеты и посадки самолетов, а также происходящее в терминале аэропорта. Смотрите фотографии TVNET!
Жена Гарика Мартиросяна поделилась фотографиями из Таллинна, запечатлев себя на фоне Старого города. Пользователи в комментариях возмущаются и не понимают, каким образом российская знаменитость смогла пересечь границу, пишет Limon.ee.
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