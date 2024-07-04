Быстрее, но меньше: урожай в этом году будет отличаться от привычного

В этом году урожай будет меньше, чем в прошлом, и быстрее, чем обычно, рассказали агентству LЕТА опрошенные фермеры. Председатель зерноводческого кооператива VAKS Индулис Янсонс сказал, что там, где осадки выпали поздно и в меньшем количестве, большого урожая не будет, а там, где осадки выпали вовремя, урожай будет хорошим.
Он также отметил, что в этом году было много вредителей, которые повреждали как масличный рапс, так и зерновые, снижая их потенциальную урожайность. Фермеры справляются с вредителями как могут.
Янсонс сообщил, что урожай озимого ячменя может быть готов, возможно, уже в течение следующей недели.
Юрис Лаздиньш, председатель организации "Крестьянский сейм", отметил, что в этом году ситуация в разных частях Латвии особенно отличается. Даже в одном и том же хозяйстве погода была разной. Поэтому он отметил, что невозможно дать общую оценку для всей Латвии.
Весной посевы больше всего пострадали от засухи, которая локализовалась в нескольких местах по всей Латвии, в основном в Видземе, Латгале и северной Курземе. Также не восстановились пострадавшие зимой посевы рапса, поэтому урожай рапса в этом году ожидается ниже, чем в другие годы. Состояние посевов пшеницы лучше, но пшеница, посеянная на песчаных почвах, пострадала от засухи гораздо сильнее.
По словам Лаздиньша, этим летом зерноводы столкнулись с проблемой сорняков. В сухую весну они не прорастали, а после дождей выросли, но средства защиты растений оказались не очень эффективными из-за колебаний температуры. Жаркая погода негативно сказывается и на зерновых. Если температура долго держится выше плюс 25 градусов, зерновые потребляют больше влаги, а значит, повышается риск увядания.
Гиртс Озолс, главный агроном кооператива Latraps, прогнозирует, что в этом году сезон обмолота может начаться раньше, чем обычно. Активный обмолот может начаться уже в середине июля, когда начнется уборка озимого ячменя. В некоторых районах фермеры уже приступили к обмолоту.
Он также отметил, что если бы 1 июля не было дождя и погода в Земгале оставалась жаркой, то уборка урожая должна была бы начаться в течение следующих десяти дней, но на данный момент ожидается, что озимая пшеница может быть убрана в конце июля.
По словам Лаздиньша, при отсутствии экстремальных погодных условий, таких как крупный град, урожайность овощей должна быть стабильной и не сильно измениться по сравнению с другими годами.
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