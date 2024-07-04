Быстрее, но меньше: урожай в этом году будет отличаться от привычного

Он также отметил, что в этом году было много вредителей, которые повреждали как масличный рапс, так и зерновые, снижая их потенциальную урожайность. Фермеры справляются с вредителями как могут.

Янсонс сообщил, что урожай озимого ячменя может быть готов, возможно, уже в течение следующей недели.

Юрис Лаздиньш, председатель организации "Крестьянский сейм", отметил, что в этом году ситуация в разных частях Латвии особенно отличается. Даже в одном и том же хозяйстве погода была разной. Поэтому он отметил, что невозможно дать общую оценку для всей Латвии.

Весной посевы больше всего пострадали от засухи, которая локализовалась в нескольких местах по всей Латвии, в основном в Видземе, Латгале и северной Курземе. Также не восстановились пострадавшие зимой посевы рапса, поэтому урожай рапса в этом году ожидается ниже, чем в другие годы. Состояние посевов пшеницы лучше, но пшеница, посеянная на песчаных почвах, пострадала от засухи гораздо сильнее.