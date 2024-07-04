При этом к компании был применен запрет на один год размещения на рынке березовой фанеры.

Компания была оштрафована за несоответствие требованиям Регламента ЕС о древесных материалах, в результате чего был допущен риск размещения на рынке древесины российского происхождения.

Представители VMD напоминают, что ввозить древесину или изделия из дерева, при производстве которых использовалось сырье, полученное в РФ или Беларуси, по-прежнему нельзя. В свою очередь, древесина и изделия из дерева, произведенные в РФ или Беларуси и подпадающие под санкции ЕС, считаются полученными незаконно.

Также предприятие должно проверить страну происхождения сырья в случае покупки мебели из Китая или любой другой третьей страны, где производители могли бы использовать древесину из России или Беларуси.

Регламент ЕС по древесине распространяется на широкий спектр древесины и изделий из древесины, включая мебель, бумагу, картон и целлюлозу.

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