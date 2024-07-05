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Отпуск сразу не задался: самолет вылетел в Анталью с задержкой в 12 часов

Лийза Эхамаа
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Самолет должен был вылететь из Таллиннского аэропорта в 4:45.
Самолет должен был вылететь из Таллиннского аэропорта в 4:45. Фото: Lugeja foto

Эстонка Пилле, поделившаяся фотографиями с редакцией Rus.Postimees, рассказала, что утром 27 июня она с друзьями должна была вылететь из Таллинна в Анталью, но самолет поднялся в воздух значительно позже, чем предполагалось.

По словам Пилле, самолет должен был вылететь из Таллиннского аэропорта в 4:45, но в действительности он сделал это лишь в 17:31. "Мы приехали утром в аэропорт, прошли проверку безопасности, а потом рейс все время задерживали", - пожаловалась читательница.

Пилле добавила, что посадки на самолет ждали около ста человек, в том числе много семей с детьми.

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