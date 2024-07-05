Отпуск сразу не задался: самолет вылетел в Анталью с задержкой в 12 часов

По словам Пилле, самолет должен был вылететь из Таллиннского аэропорта в 4:45, но в действительности он сделал это лишь в 17:31. "Мы приехали утром в аэропорт, прошли проверку безопасности, а потом рейс все время задерживали", - пожаловалась читательница.