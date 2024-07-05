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Выборы в Великобритании: Ринкевич поздравил лидера лейбористов с победой

rus.tvnet.lv
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Президент Латвии Эдгар Ринкевич на платформе Х поздравил лидера Лейбористской партии Кира Стармера с победой его партии на парламентских выборах в Великобритании.

"Латвия и Великобритания – друзья и союзники. Надеемся на тесное сотрудничество, способствующее развитию двусторонних отношений и решению многих проблем, с которыми сталкиваются мир и Европа", - написал он.

Как уже сообщалось, Лейбористская партия во главе с сэром Киром Стармером получила большинство голосов в Палате общин по итогам досрочных парламентских выборов. Это означает конец 14-летнего правления консерваторов в Великобритании.

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