Выборы в Великобритании: Ринкевич поздравил лидера лейбористов с победой

Президент Латвии Эдгар Ринкевич на платформе Х поздравил лидера Лейбористской партии Кира Стармера с победой его партии на парламентских выборах в Великобритании.
"Латвия и Великобритания – друзья и союзники. Надеемся на тесное сотрудничество, способствующее развитию двусторонних отношений и решению многих проблем, с которыми сталкиваются мир и Европа", - написал он.
Congratulations, @Keir_Starmer, on your electoral victory. Latvia and UK are likeminded friends and allies. Looking forward to close cooperation fostering bilateral relations and addressing many challenges the world and Europe face 🇱🇻 🇬🇧 pic.twitter.com/aiO9y41GHm— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) July 5, 2024
Как уже сообщалось, Лейбористская партия во главе с сэром Киром Стармером получила большинство голосов в Палате общин по итогам досрочных парламентских выборов. Это означает конец 14-летнего правления консерваторов в Великобритании.
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