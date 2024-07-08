Подсчитаны средние доходы жителей Европы. Какое место занимает Латвия?

Среднегодовая заработная плата сильно различается в разных европейских странах. На эти различия может влиять трудовое законодательство конкретной страны, а также уровень развития отраслей и национальной экономики.

В странах Северной и Западной Европы самый высокий средний чистый заработок, в то время как жители стран Восточной и Южной Европы "на бумаге" зарабатывают гораздо меньше.

Среднегодовой чистый доход рассчитывается путем вычета подоходного налога и отчислений на социальное обеспечение из годовой валовой прибыли, а затем добавления семейных пособий.

Такие факторы домохозяйства, как проживание в одиночестве или в браке, а также количество детей на иждивении, оказывают значительное влияние на чистый доход.

В рейтинге Euronews рассматривается чистый доход одинокого человека без детей, но в некоторых рейтингах 2023 года рассматриваются и другие сценарии.

Швейцария возглавляет рейтинг со впечатляющим показателем среднегодового чистого дохода в 85 582 евро. По данным Евростата, официального статистического управления ЕС, этот показатель значительно выше, чем в любой другой стране региона.

После Швейцарии идут Исландия и Люксембург, которые имеют средний чистый доход в размере 53 885 и 49 035 евро соответственно.

Латвия занимает 26-е место среди 32 стран, включенных в рейтинг, с чистым доходом за год в 13 522 евро.

В нижней части рейтинга находятся Румыния со средним доходом в 11 105 евро, Болгария с 9355 евро и Турция с 8968 евро.

Средний чистый доход по Европейскому союзу в 2023 году составил 28 217 евро.

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