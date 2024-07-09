Фото Латвия отправит медицинское оборудование Черниговской региональной детской больнице

Фото: Подготовка пожертвования Черниговской региональной детской больнице

Пожертвования получит украинская Черниговская региональная детская больница, которая затем распространит устройства и по другим украинским медучреждениям.

Оценивая потребности медицинских учреждений Украины, Минздрав в сотрудничестве со Службой неотложной медицинской помощи, Национальной службой здравоохранения и больницами определил имеющиеся ресурсы и возможность оказания помощи украинским больницам и медицинскому персоналу в их повседневной работе. По запросу военной администрации Черниговской области был сделан вывод, что сфера может поставлять больницам аппараты искусственной вентиляции легких и мониторы жизненных показателей пациентов, которые необходимы для оказания медицинских услуг.

Во вторник в присутствии министра здравоохранения Хосама Абу Мери, председателя правления больницы Страдиня Лауриса Видзиса, чрезвычайного и полномочного посла Украины в Латвии Анатолия Куцевола и директора фонда Uzņēmēji mieram Лауры Скроделе груз с пожертвованиями начнет свой путь в Украину.

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На призыв пожертвовать украинским больницам медицинские устройства отозвались как государство, там и муниципальные больницы - Клиническая университетская больница им. П. Страдиня, Даугавпилсская региональная больница, Северо-Курземская региональная больница, Мадонская льница, Цесисская клиника, Бауская больница и Рижский центр психиатрии и наркологии.

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