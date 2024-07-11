Вторжение России в Украину и последовавшие санкции оказали ощутимое влияние на глобальную торговлю. Эти перемены не обошли стороной и Латвию, для которой обе стороны конфликта были важными торговыми партнерами. Поэтому после февраля 2022 года страна столкнулась с заметными изменениями во внешнеэкономических отношениях.

После 2022 года важные изменения во внешней торговле Латвии касаются российского направления.

При этом экспорт остался на прежнем уровне и даже временами превышал средние показатели, тогда как импорт сократился до минимума за многие годы.

В то же время торговля с Беларусью снизилась как по экспорту, так и по импорту, а торговля с Украиной стала очень нестабильной.