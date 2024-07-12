Государству предложили отказаться от контроля над LMT. Министр уверяет, что это неправда

Телекоммуникационную компанию Tet следует разделить и продать ее телекоммуникационный бизнес компании мобильной связи SIA Latvijas Mobilais telefons (LMT), которая в дальнейшем в равных долях принадлежала бы латвийскому государству и шведскому предприятию Telia Company (Telia), в то время как государство полностью сохранило бы строительную компанию группы TET - Citrus Solutions и сферу торговли электроэнергией. Следующим шагом стало бы публичное предложение как минимум 20% акций LMT (IPO) и котировка на бирже.
Это следует из предложенного в подготовленном Министерством экономики докладе сценария дальнейшего развития и желательного объема участия латвийского государства в группе предприятий LMT и Tet.
Ответственные должностные лица и политики под предлогом конфиденциальности более подробных комментариев о содержании попавшего в распоряжение агентства LЕТА доклада ограниченной доступности не дают, однако министр экономики Виктор Валайнис отметил, что этот рабочий документ основан на исследовании рынка, проведенном приглашенными консультантами SIA Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" (Possessor).
По словам Валайниса, результат исследования рынка и предложения консультантов будут переданы для рассмотрения и дальнейшей работы в Кабинет министров, чтобы с привлечением предприятий и отрасли правительство могло прийти к конструктивному решению, наиболее соответствующему интересам Латвии и отрасли информационно-коммуникационных технологий (IKT).
При этом после публикации новости агентством LETA Валайнис опубликовал в микроблоге X пост, в котором указал, что распространенная в СМИ новость не соответствует действительности. "Она представляет собой ложную, вводящую в заблуждение и искаженную информацию. В связи с данным случаем Минэкономики свяжется с правоохранительными органами", - написал он в соцсети.
Medijos izplatītā ziņa par EM informatīvajā ziņojumā par LMT un TET nākotni it kā esošu saturu neatbilst patiesībai! Tā atspoguļo nepatiesu, maldinošu un sagrozītu informāciju. Saistībā ar šo gadījumu EM vērsīsies tiesībsargājošajās iestādēs.— Viktors Valainis (@ViktorsValainis) July 12, 2024
В свое время была создана сложная схема управления Tet и LMT, о смене которой обоим акционерам - латвийскому государству и шведской компании Telia - до сих пор так и не удалось договориться.
Государству в лице Possessor принадлежит 51% долей Tet, а дочерней компании Telia - Tilts Communications - 49% долей Tet. В свою очередь, в капитале LMT в целом 49% принадлежат Telia и ее дочерней компании Sonera Holding, 28% - латвийскому государству через Латвийский государственный центр радио и телевидения (23%) и Possessor (5%), а еще 23% долей LMT принадлежат Tet.
Это теоретически означает, что посредством Tet 11,73% долей LMT контролирует государство, а 11,27% - Telia, что должно означать, что доля Telia в капитале LMT составляет 60,3%, а латвийского государства - 39,7%. Однако на практике фактически государство имеет решающий контроль и в LMT, так как имеет преимущество в Tet. Такое положение дел притормозило ряд стратегических решений, требующих консенсуса.
В подготовленном Минэкономики докладе консультанты предлагают изменить этот порядок. А именно: LMT приобрела бы за деньги телекоммуникационный бизнес Tet, который следует выделить в отдельную компанию (условно Tet Telco), обоим нынешним акционерам Tet Telco были бы выплачены специальные дивиденды и Telia продала бы государству свои 49% долей Tet, а от Tet переняла бы недостающий 1% долей LMT, в результате чего обоим основным акционерам - государству и Telia - принадлежало бы по 50% LMT.
В собственности государства остались бы строительная компания группы Tet - Citrus Solutions, бизнес по торговле электроэнергией и другие сферы, непосредственно не связанные с телекоммуникациями.
В результате сделки был бы заменен высший менеджмент компаний, а главой LMT рекомендовано назначить некое нейтральное лицо.
В докладе в качестве плюса такой сделки для государства упоминается предположение, что пропорция в капитале LMT изменилась бы с 60,3% для Telia и 39,7% для государства на 50%:50%. Это, впрочем, не соответствует нынешней реальной ситуации обоих предприятий, решающее влияние в которых до сих пор имело государство.
В докладе предлагается позже провести IPO и 20% или более акций LMT котировать на бирже. В публичном предложении часть своих акций продали бы оба акционера.
В докладе сказано, что стоимость LMT, по оценкам биржи Nasdaq, составляет 586 млн евро, Tet - 453 млн евро, стоимость Citrus Solutions оценивается примерно в 50 млн евро, а электроэнергетический бизнес группы Tet не имеет ценности.
Валайнис в январе заявил агентству LЕТА, что в следующем полугодии нужно получить более ясное представление о будущем этих предприятий.
"С тех пор как я себя помню в политике, у всех всегда было мнение, что нужно делать с Tet и LMT и что нужно делать с их иностранными акционерами. Именно поэтому сейчас я хочу воздержаться от любых комментариев и дождаться профессиональной оценки - каким был бы наилучший путь для нас как страны", - сказал ранее министр.
Он также отметил, что это не просто, поскольку "в девяностые сформировано что-то очень трудно объяснимое, и мы должны вывести это в понятную модель, которая могла бы работать в будущем".
Говоря о частичной котировке акций Tet и LMT на бирже, которую может предложить Министерство финансов, Валайнис в январе сказал, что необходимо дождаться оценки консультантов и тогда можно будет делать дальнейшие выводы.
"В любом случае у меня есть уверенность в том, что мы не можем позволить себе сохранить ситуацию status quo, потому что это не идет на пользу интересам Латвии", - сказал Валайнис.
Как сообщалось, в ноябре 2017 года Кабинет министров решил, что Tet и LMT не будут объединены. А в июле 2018 года тогдашний премьер-министр Марис Кучинскис и президент Telia Йохан Деннелинд подписали меморандум о взаимопонимании о дальнейшем развитии "Tet" и LMT.
Подписавшие меморандум стороны обязались разработать единую стратегию работы Tet и LMT по достижению синергии, включающую в себя разработку и реализацию стратегии систем связи следующего поколения, формирование инновационного превосходства, при активном сотрудничестве в этом процессе с наукой.
А 23 августа 2018 года Кучинскис издал приказ, которым была создана рабочая группа для обеспечения представительства интересов Латвии в разработке и реализации единой стратегии предприятий Tet и LMT, а также по ее финансированию. Еще через полтора года формирующая правительство того времени коалиция решила отложить решение вопроса о будущем Tet и LMT.
Ранее сообщалось, что концерн Tet в прошлом году работал с оборотом 295,753 млн евро, что на 9,5% меньше, чем годом ранее, а его прибыль сократилась на 40,1% - до 15,226 млн евро.
При этом оборот самой Tet в 2023 году составил 187,204 млн евро, что на 19,1% меньше, чем в 2022 году, а прибыль компании снизилась на 21,1% и составила 18,987 млн евро. В свою очередь, Citrus Solutions в прошлом году работал с оборотом 66,667 млн евро, что на 13% больше, чем годом ранее, а его прибыль сократилась на 35% - до 5,37 млн евро.
Оборот концерна LMT в прошлом году составил 310,269 млн евро, что на 6,7% больше, чем годом ранее, а прибыль концерна выросла на 0,6% и составила 32,069 млн евро.
Оборот материнской компании концерна в 2023 году составил 175,062 млн евро, что на 5,9% больше, чем годом ранее, а прибыль компании выросла на 20,6% и составила 34,864 млн евро.
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