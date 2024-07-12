Государству предложили отказаться от контроля над LMT. Министр уверяет, что это неправда

В собственности государства остались бы строительная компания группы Tet - Citrus Solutions, бизнес по торговле электроэнергией и другие сферы, непосредственно не связанные с телекоммуникациями.

В результате сделки был бы заменен высший менеджмент компаний, а главой LMT рекомендовано назначить некое нейтральное лицо.

В докладе в качестве плюса такой сделки для государства упоминается предположение, что пропорция в капитале LMT изменилась бы с 60,3% для Telia и 39,7% для государства на 50%:50%. Это, впрочем, не соответствует нынешней реальной ситуации обоих предприятий, решающее влияние в которых до сих пор имело государство.

В докладе предлагается позже провести IPO и 20% или более акций LMT котировать на бирже. В публичном предложении часть своих акций продали бы оба акционера.

В докладе сказано, что стоимость LMT, по оценкам биржи Nasdaq, составляет 586 млн евро, Tet - 453 млн евро, стоимость Citrus Solutions оценивается примерно в 50 млн евро, а электроэнергетический бизнес группы Tet не имеет ценности.

Валайнис в январе заявил агентству LЕТА, что в следующем полугодии нужно получить более ясное представление о будущем этих предприятий.