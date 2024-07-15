Литва: странам Балтии для Rail Balticа достаточно 11 поездов

По словам вице-министра, компания LTG Link сейчас рассматривает возможность приобретения поездов совместно с партнерами, например, эстонцами.

Представитель Государственного контроля подчеркнула, что Rail Balticа планируется построить к 2030 году, но есть риск, что поезда еще не будут курсировать в 2031 году.

Шламе отметила, что пока министерства транспорта не решили, как обеспечить поезда - будут ли они арендованы, куплены или же перевозчики должны иметь собственные поезда.

Затраты на приобретение поездов не включены в бюджет Rail Balticа и не могут быть профинансированы за счет средств Евросоюза.

В марте Министерство сообщения Латвии призвало страны Балтии совместно закупить поезда для Rail Balticа. Литовский министр Марюс Скуодис заявил тогда, что сейчас главное - позаботиться о строительстве путей.

Весь проект Rail Balticа, соединяющий страны Балтии с Европой, планируется завершить в 2030 году, а соединение литовских и польских путей ожидается в 2028 году.

Rail Balticа соединит Таллинн, Пярну, Ригу, Паневежис, Каунас, Вильнюс и Варшаву.

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