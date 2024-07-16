Эстонцы нашли законный способ получать деньги без уплаты налога

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) уже давно известны как место с выгодным налогообложением как для частных лиц, так и для бизнеса. Возможно, эстонцам пора кусать локти, особенно с 2025 года, когда подоходный налог в Эстонии вырастет еще на два процента. Помимо отсутствия подоходного налога в стране, ОАЭ также занимают восьмое место среди стран с самыми высокими зарплатами.