Если идея реформирования пенсионной системы будет реализована, в результате чего будут сокращены взносы работающих жителей во второй пенсионный уровень, то государство существенно ограничит возможности людей в будущем создавать как можно большие пенсионные накопления, поделился финансовый эксперт Карлис Пургайлис.
Эксперт: жители Латвии проиграют от планируемой пенсионной реформы
Как рассказал Карлис Пургайлис, некоторое время обсуждается предложения внести изменения в пенсионную систему, а именно снизить взносы работодателя во второй пенсионный уровень с целью снижения налогового бремени предприятий.
Действующая система предусматривает, что 20% от части социального налога работодателя направляется на пенсионные взносы: 14% - на первый уровень, 6% - на второй уровень.
В настоящее время обсуждается возможность снижения взносов второго пенсионного уровня до 4%, при этом 1% будет направлен на повышение пенсий действующих пенсионеров, а оставшийся 1% позволит снизить налоговые издержки работодателей.
В Министерстве финансов агентству LETA сообщили, что в настоящее время Минфин все еще работает над возможными изменениями в налоговой политике, и как только станет доступна общедоступная информация, она будет предоставлена.
Глава Минфина подчеркивает, что налоговая рабочая группа и социальные партнеры уделяют особое внимание снижению налогов на рабочую силу.
Анализируя исторические изменения в пенсионной системе, Пургайлис приходит к выводу, что многочисленные изменения ставки взносов имели катастрофические последствия для пенсионных накоплений жителей.
Например, в 2008 году снижение вкладов второго уровня до 2% было сделано в то время, когда финансовые рынки переживали кризис и любой новый вклад означал возможность купить чрезвычайно дешевые активы, которые имели самый быстрый рост стоимости за пару лет.
Если бы исторически не принимались решения о снижении суммы взносов, то сумма взносов работающего населения составила бы не 6,3 миллиарда, а как минимум 9,3 миллиарда, а общая прибыль в настоящее время составила бы более 12 миллиардов евро, а не восемь миллиардов евро, подчеркивает Пургайлис.
Он уверен, что, пытаясь залатать бюджетные дыры и думая о решении краткосрочных проблем, упущена возможность заработать дополнительно четыре миллиарда евро для сбережений жителей.
"Образно говоря, мы сейчас готовы есть семенной картофель, который может принести нам хороший урожай уже в следующем году", - говорит Пургайлис.
Он отмечает, что больше всего от такого решения проиграют все трудоспособные люди, которым до пенсии осталось более 10 лет.
"Учитывая, что жители Латвии не самые активные инвесторы и что мало кто ежедневно инвестирует в финансовые рынки, ставка взносов в 6% до сих пор обеспечивала участие каждого работающего в развитии финансового рынка через работу управляющего, но новое предложение сократит это присутствие на треть. Даже если работодатель решит использовать эту льготу в размере 1% на повышение заработной платы, то большинство из работников, вероятно, направят эти дополнительные десять евро на ежедневное потребление", - считает эксперт.
По его словам, прогнозы на будущее неутешительны - даже при нынешних взносах в 6% будущие пенсионеры в принципе могут рассчитывать на то, что размер ежемесячной пенсии может оказаться на 60% меньше прошлой зарплаты.
С реализацией озвученного предложения ситуация может стать еще жестче - у людей станет меньше возможностей накопить средства на втором уровне пенсий.
Это значит, что возрастет значимость третьего пенсионного уровня или необходимости самостоятельно сберегать и инвестировать.
Однако на данный момент размер накоплений для третьего уровня пенсий в Латвии примерно в 10 раз меньше, чем для обязательного второго уровня - это говорит об отсутствии интереса и дисциплины с точки зрения накоплений. Пургайлис сомневается, что сокращение пенсионных взносов послужит мотивацией сберегательной или инвестиционной деятельности жителей.
Комментируя возможные альтернативные решения, эксперт призвал учесть литовский опыт - в Литве житель может направлять 3% от своей зарплаты на второй пенсионный уровень, а государство добавит взнос в размере 1,5% от средней зарплаты по стране.
Эксперт считает, что и в Латвии после сокращения обязательных взносов во второй пенсионный уровень можно было бы предоставить людям возможность добровольно отчислять 1% от своей брутто-зарплаты, и в этом случае государство также будет вносить дополнительный 1% в пенсионные накопления (в общей сложности 6%). Этот вариант предоставляет альтернативу тем, кто все еще хочет откладывать на пенсию на нынешнем уровне, даже если это означает тратить меньше на несколько десятков евро из своей зарплаты, отмечает эксперт.
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