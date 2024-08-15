Эксперт: жители Латвии проиграют от планируемой пенсионной реформы

Если бы исторически не принимались решения о снижении суммы взносов, то сумма взносов работающего населения составила бы не 6,3 миллиарда, а как минимум 9,3 миллиарда, а общая прибыль в настоящее время составила бы более 12 миллиардов евро, а не восемь миллиардов евро, подчеркивает Пургайлис.

Он уверен, что, пытаясь залатать бюджетные дыры и думая о решении краткосрочных проблем, упущена возможность заработать дополнительно четыре миллиарда евро для сбережений жителей.

"Образно говоря, мы сейчас готовы есть семенной картофель, который может принести нам хороший урожай уже в следующем году", - говорит Пургайлис.

Он отмечает, что больше всего от такого решения проиграют все трудоспособные люди, которым до пенсии осталось более 10 лет.

"Учитывая, что жители Латвии не самые активные инвесторы и что мало кто ежедневно инвестирует в финансовые рынки, ставка взносов в 6% до сих пор обеспечивала участие каждого работающего в развитии финансового рынка через работу управляющего, но новое предложение сократит это присутствие на треть. Даже если работодатель решит использовать эту льготу в размере 1% на повышение заработной платы, то большинство из работников, вероятно, направят эти дополнительные десять евро на ежедневное потребление", - считает эксперт.