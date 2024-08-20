"Ресторан бабушек", или Где в Латвии ждут работников 55+?

Перспективы счастливой старости и достойной пенсии многим латвийцам, увы, не светят - трудиться придется до гробовой доски. Но в возрасте "за 55" найти приличную работу очень непросто. Однако помимо обычного трудоустройства имеются и проекты социального предпринимательства: например, в соседней Литве работает "Ресторан бабушек", где уют создают дамы в годах. Тем более что сейчас открыта новая программа грантов для социальных предприятий на общую сумму в 7 млн евро. TVNET+ выяснил ситуацию на латвийском рынке труда и в сфере социального бизнеса.