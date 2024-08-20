Перспективы счастливой старости и достойной пенсии многим латвийцам, увы, не светят - трудиться придется до гробовой доски. Но в возрасте "за 55" найти приличную работу очень непросто. Однако помимо обычного трудоустройства имеются и проекты социального предпринимательства: например, в соседней Литве работает "Ресторан бабушек", где уют создают дамы в годах. Тем более что сейчас открыта новая программа грантов для социальных предприятий на общую сумму в 7 млн евро. TVNET+ выяснил ситуацию на латвийском рынке труда и в сфере социального бизнеса.
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"Ресторан бабушек", или Где в Латвии ждут работников 55+?
13,5% от зарплаты
Хотя самая большая пенсия по старости в Латвии составляет 43 тысячи евро в месяц, многим обывателям приходится рассчитывать на гораздо меньшие суммы: особенно если человек трудился за минималку или как самозанятое лицо. Как пишет Diena со ссылкой на Государственное агентство социального страхования, в прошлом году одной четверти новоиспеченных пенсионеров были назначены пенсии по старости в размере менее 300 евро.
К слову, любой житель страны может авторизоваться на портале Latvija.lv и узнать свою прогнозируемую пенсию: многих лаконичная распечатка поразит до глубины души.
Как себя "продать"?
В Государственном агентстве занятости (NVA) TVNET+ рассказали, какая сейчас ситуация на рынке труда и на что могут рассчитывать люди "за 55".