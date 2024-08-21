После визита Путина в Китае упал спрос на российскую нефть

Падение импорта в КНР началось в конце первого квартала. Примечательно, что оно усилилось после визита российского диктатора Владимира Путина в Китай в мае.

Если в марте Россия продавала Китаю 2,55 миллиона баррелей нефти в день, то в июне этот показатель упал до 2,05 миллиона. В июле этот показатель снизился еще больше - до 1,9 миллиона баррелей. Таким образом, поставки нефти в Китай сократились на 30% за четыре месяца и на 22% с начала года.

По данным Reuters, российская нефть заменяется на китайских НПЗ ближневосточной. Поставки из Саудовской Аравии в июле выросли на 13%, до 1,51 млн баррелей в день. Импорт из Малайзии, основного транзитного узла для нефти из попавших под санкции Ирана и Венесуэлы, увеличился на 61%.

Однако Китай остается крупнейшим покупателем российской нефти, приобретая 43% ее объема, идущего на импорт. Из всех товаров, которые Россия поставляет в Китай, на нефть приходится две трети экспорта.

Падение китайского спроса негативно отразилось на экономике РФ. В июле прибыль России от экспорта в Китай составила 650 млн евро в день, что является самым низким показателем за год.

По словам Мэтью Шервуда, аналитика Economist Intelligence Unit, китайский спрос на топливо упал в целом.

"Падение спроса объясняется слабой активностью в промышленности и строительстве, то же самое можно сказать и о других видах импорта энергоносителей", - говорит он.

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