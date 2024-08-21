Российские нефтяные компании столкнулись с резким падением спроса со стороны своего основного потребителя - Китая. В июле поставки нефти из России в Китай упали на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а текущий объем в 1,76 млн баррелей в день является самым низким с конца прошлого года, согласно данным китайской таможенной статистики.
После визита Путина в Китае упал спрос на российскую нефть
Падение импорта в КНР началось в конце первого квартала. Примечательно, что оно усилилось после визита российского диктатора Владимира Путина в Китай в мае.
Если в марте Россия продавала Китаю 2,55 миллиона баррелей нефти в день, то в июне этот показатель упал до 2,05 миллиона. В июле этот показатель снизился еще больше - до 1,9 миллиона баррелей. Таким образом, поставки нефти в Китай сократились на 30% за четыре месяца и на 22% с начала года.
По данным Reuters, российская нефть заменяется на китайских НПЗ ближневосточной. Поставки из Саудовской Аравии в июле выросли на 13%, до 1,51 млн баррелей в день. Импорт из Малайзии, основного транзитного узла для нефти из попавших под санкции Ирана и Венесуэлы, увеличился на 61%.
Однако Китай остается крупнейшим покупателем российской нефти, приобретая 43% ее объема, идущего на импорт. Из всех товаров, которые Россия поставляет в Китай, на нефть приходится две трети экспорта.
Падение китайского спроса негативно отразилось на экономике РФ. В июле прибыль России от экспорта в Китай составила 650 млн евро в день, что является самым низким показателем за год.
По словам Мэтью Шервуда, аналитика Economist Intelligence Unit, китайский спрос на топливо упал в целом.
"Падение спроса объясняется слабой активностью в промышленности и строительстве, то же самое можно сказать и о других видах импорта энергоносителей", - говорит он.
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