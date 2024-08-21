В Латвии выигран крупнейший Eurojackpot в истории

Два счастливчика - из Латвии и Германии - угадали пять чисел и одно дополнительное число, выиграв по €759 698,80 каждый. Однако приз еще может увеличиться, так как сегодня билет участвует в дополнительных играх "Джокер" и "Джокер 7".

Латвия присоединилась к лотерее Eurojackpot в 2013 году. Это лотерея, организованная совместно национальными лотерейными компаниями 18 стран - Чехии, Дании, Хорватии, Эстонии, Финляндии, Германии, Венгрии, Исландии, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Словакии, Словении, Испании, Швеции и Польши. Потенциальные джекпоты варьируются от 10 до 120 миллионов евро. В Латвии Eurojackpot организуется компанией Latvijas Loto.

Согласно Закону о подоходном налоге с физических лиц победитель обязан уплатить подоходный налог с выигрышей в лотерею, превышающих 3 тысячи евро. Сумма уплаченного подоходного налога поступает как в государственный бюджет, так и в бюджет муниципалитета, где объявлен победитель. Победитель Eurojackpot получит на свой банковский счет более 500 тысяч евро.

Latvijas Loto - национальная лотерейная компания Латвии, которая проводит общенациональные лотереи и розыгрыши на благо населения. В среднем 82% от каждого евро, вложенного в лотереи Latvijas Loto, возвращается жителям Латвии в виде выплаченных призов и отчислений в государственный и местные бюджеты. Общий вклад Latvijas Loto в государственный бюджет в виде налогов, сборов и платежей за использование государственного капитала в 2023 году составил 20,4 миллиона евро.

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